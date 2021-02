Legia sprowadza kolejnego zawodnika! Transfer Rusyna już przesądzony

Legia Warszawa nie próżnuje na rynku transferowym. Niedawno do klubu dołączył reprezentant Uzbekistanu Jasur Yakshibaev z Pakthatora Taszkient, a ostatnio spekulowano na temat rzekomych negocjacji klubu z Kamilem Grosickim. Teraz okazuje się, że na Łazienkowską trafi kolejny napastnik Nazarij Rusyn z Dynama Kijów.

Dwóch piłkarzy Dynama Kijów w Legii? Czy doniesienia Mircei Lucescu się potwierdzą?

O transferze do Legii zrobiło się głośno w ostatnich dniach za sprawą trenera Dynama Kijów Mircei Lucescu. Rumuński szkoleniowiec oznajmił publicznie, że do warszawskiego klubu trafi zawodnik z jego drużyny - Artem Szabanow. - Artem stracił sporo z powodu kontuzji i operacji. Ciężko mu było wejść w rytm meczowy. W tym wieku musi grać. Kiedy pojawiła się oferta z Legii, obiecałem mu, że pozwolę mu wyjechać do Warszawy. Pokazał się z dobrej strony w sparingu z Legią na obozie przygotowawczym i tam został zauważony. Nie ma jednak mowy o tym, że opuści klub na stałe. Idzie na wypożyczenie na trzy miesiące. Mamy sporą rywalizację w obronie, dlatego skoro Szabanow chce tego transferu, nie byłoby w porządku go blokować - mówił trener Dynama.

Z informacji Tomasza Włodarczyka z meczyki.pl wynika jednak, że transfer Rusyna jest już ostatecznie przesądzony, ale Szabanow przechodzi jeszcze testy medyczne. Na Łazienkowską miał trafić również jeszcze jeden Ukrainiec - Władysław Kabajew, ale te informacje zdementował sam zawodnik. - Nic o tym nie wiem. Czytam tylko plotki w internecie. Na tę chwilę zostaję w Zorii. Widziałem, ze Rusyn idzie do Legii. To mój kolega. Życzę mu powodzenia. Co do mojego transferu, to nic się nie dzieje. Na pewno nie pójdę na wypożyczenie. Latem może coś się zmieni, ale w grę wchodzi raczej tylko transfer definitywny - powiedział zawodnik Zorii Ługańsk.

Nazarij Rusyn trafii do Legii na zasadzie wypożyczenia do końca grudnia 2021 roku. Ukrainiec grał w pierwszym zespole Dynama Kijów od 2018 roku. Wcześniej występował w drużynach młodzieżowych. Dla seniorskiej drużyny zagrał w sumie w 41 meczach w których udało mu się strzelić 9 goli. W 2019 roku przebywał na wypożyczeniu w Zorii Ługańsk dla której zagrał w 17 meczach i zaliczył 7 bramek. W tym sezonie w barwach drużyny z Kijowa wystąpił w zaledwie jednym spotkaniu ligi ukraińskiej i przebywał na boisku zaledwie 19. minut. Ma za sobą również występy w młodzieżowej reprezentacji Ukrainy.

