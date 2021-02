Zbigniew Boniek ostrzega kadrowicza. "Oddala się od projektu Paulo Sousy"

Kamil Grosicki występuje w barwach beniaminka Premier League od stycznia 2020 roku. Reprezentant Polski zagrał w 19 spotkaniach w barwach zespołu z West Bromwich, w których zdobył jedną bramkę i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt z WBA jest ważny do końca sezonu 2020/2021.

Grosicki oddala się od reprezentacji Polski? Odważne stwierdzenie prezesa Bońka

Do początku lutego 2021 roku Kamil Grosicki był łączony z transferem do Nottingham Forest czy Dijon FCO. Ostatecznie okno transferowe w wielu ligach się zamknęło, co spowodowało liczbę plotek na temat powrotu Grosickiego do PKO Ekstraklasy. Były zawodnik Hull City czy Stade Rennais był łączony z Legią Warszawa, Jagiellonią Białystok, ale też Pogonią Szczecin. Prezes Pogoni, Jarosław Mroczek, zdementował plotki łączące Grosickiego z powrotem do Szczecina. Z kolei agent piłkarza, Daniel Kaniewski, powiedział w Sekcji Piłkarskiej, że nie ma tematu transferu w zimowym oknie.

Całą sytuacją nie jest zadowolony prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek. Prezes PZPN w rozmowie z Robertem Błońskim z "Przeglądu Sportowego" zaznaczył, że 32-latek oddala się od projektu polskiej kadry, którą prowadzi Paulo Sousa. – Kamil to symbol naszej kadry w ostatnich pięciu-sześciu latach, zawsze był przydatny i mogliśmy na niego liczyć. Mam do niego słabość, często wymieniamy się wiadomościami w mediach społecznościowych. Ale w reprezentacji muszą grać zawodnicy, którzy są w formie i występują na co dzień w swoich klubach. Kamil nie gra i to mnie smuci. Moim zdaniem oddala się od projektu kadry 2020/2021 – powiedział prezes Boniek.

Zdaniem Zbigniewa Bońka, zbliżające się EURO 2020 nie byłoby ostatnim turniejem Grosickiego w karierze. – Szkoda, żeby Kamila zabrakło na EURO, ten turniej nie musi być jego ostatnim w karierze reprezentacyjnej. On może nam pomóc, ale tylko w momencie, jeśli będzie w formie. Jeśli przez rok nie będzie grał, będzie mu o to trudno. Trzymam kciuki, aby coś się w tej kwestii zmieniło – skwitował prezes PZPN.