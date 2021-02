Oficjalnie: Rafał Kurzawa znowu zagra w ekstraklasie! "Wieloletnia umowa"

Jeszcze we wtorek wczesnym popołudniem wydawało się, że Rafał Kurzawa wróci do Polski i zostanie zawodnikiem Górnika Zabrze. Do walki o piłkarza włączyła się jednak Pogoń Szczecin, która zaoferowała piłkarzowi nie tylko wyższy, ale też dłuższy kontrakt. Trzyletni, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemieckie media oceniły tę bramkę Lewandowskiego jako "gol marzenie" [ELEVEN SPORTS]

Lech Poznań wpadł w kryzys. "Tu nie pomoże nawet zatrudnienie Guardioli czy Kloppa"

Rafał Kurzawa to sprawdzona jakość w ekstraklasie

Kurzawa do Pogoni trafił jako wolny zawodnik, którym był od października, kiedy rozwiązał kontrakt z Amiens. - Rafał to sprawdzona jakość w ekstraklasie, nawet jeśli jego zagraniczna przygoda nie była taka, jakby sobie tego życzył. Występował w reprezentacji Polski (siedem meczów), posiada duże umiejętności. W ostatnich miesiącach pozostawał bez klubu, ale wiemy, że po sprawnym wdrożeniu do drużyny jest w stanie już w obecnym sezonie pomóc naszemu zespołowi. Zawarliśmy wieloletnią umowę i jest to dla nas na pewno ruch z myślą o dłużej perspektywie niż tylko najbliższe miesiące - powiedział dyrektor sportowy Dariusz Adamczuk, cytowany przez oficjalną stronę Pogoni.

Vadis Odjidja-Ofoe wrócił w znakomitym stylu! "Udało mi się coś zmienić"

Kurzawa do Amiens trafił z Górnika po mistrzostwach świata w Rosji. Przez ostatnie 2,5 roku rozegrał zaledwie 11 meczów we francuskiej Ligue oraz 20 spotkań w lidze duńskiej, gdzie przebywał na wypożyczeniach (w Midtjylland i Esbjergu).