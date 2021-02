Sensacyjny zwrot akcji! Rafał Kurzawa wraca do Polski, ale nie do Górnika Zabrze

Jeszcze we wtorek wczesnym popołudniem wydawało się, że Rafał Kurzawa wróci do Polski i zostanie zawodnikiem Górnika Zabrze. Piotr Koźmiński z portalu Sportowefakty.wp.pl informował, że sprawa jest świeża, jednak nabrała przyspieszenia, a rozmowy miały być na zaawansowanym etapie.

Sensacyjny zwrot ws. Kurzawy!

Teraz jednak Koźmiński donosi, że sytuacja dynamicznie zmieniła się i chociaż Kurzawa wróci ostatecznie do Polski, to podpisze kontrakt z Pogonią Szczecin! Lider ekstraklasy nie tylko przebił Górnika finansowo, ale też zaoferował piłkarzowi dłuższy kontrakt i na teraz wszystko wskazuje na to, że Kurzawa podpisze umowę w Szczecinie.

Jak informuje Koźmiński, transfer Kurzawy najprawdopodobniej oznacza koniec spekulacji na temat ewentualnego powrotu do Pogoni Kamila Grosickiego. Skrzydłowy reprezentacji Polski, który nie gra w West Bromwich Albion, od kilku tygodni również łączony jest z powrotem do kraju, a konkretniej do Legii Warszawa lub Pogoni.

Po mistrzostwach świata w Rosji i transferze do francuskiego Amiens kariera Rafała Kurzawy załamała się. Przez ostatnie 2,5 roku Polak rozegrał zaledwie 11 meczów we francuskiej Ligue 1 i 19 w lidze duńskiej (w barwach Midtjylland i Esbjergu).

Ostatnie spotkanie rozegrał na początku lipca w Danii, gdzie szło mu nieźle - były zawodnik Górnika strzelił dwa gole i zaliczył cztery asysty w 12 spotkaniach w Esbjergu, ale później wrócił do Amiens, po czym w październiku rozwiązał kontrakt z Francuzami.

Kurzawa rozegrał w ekstraklasie 76 meczów, w których zdobył trzy bramki i zaliczył 22 asysty.