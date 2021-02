Rafał Kurzawa o krok od powrotu do ekstraklasy. "Zaawansowane rozmowy"

Temat powrotu Kurzawy do Górnika Zabrze przewija się w mediach od kilku tygodni. Kilka dni temu Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl informował, że pomocnik niebawem zostanie piłkarzem zespołu z Górnego Śląska.

Kurzawa wróci niebawem do Górnika Zabrze? Brosz: "Wzmocniłby naszą jakość"

28-letni pomocnik trenuje indywidualnie, ale niewykluczone, że niedługo wreszcie podpisze kontrakt z nowym pracodawcą. Trener zabrzan Marcin Brosz uchylił rąbka tajemnicy ws. zakontraktowania Kurzawy. - Jakby się okazało, że Rafał trafi do nas, to na pewno byłaby to wartość dodana. Wzmocniłby naszą jakość w środku pola - powiedział Brosz, cytowany przez portal sport.interia.pl, przed rozpoczęciem poniedziałkowego spotkania ze Stalą Mielec (wygrana Górnika 2:1 po golu Piotra Krawczyka w 93. min).

W ostatnich dniach Górnik dokonał transferowego hitu, sprowadzając Richmonda Boakye z Crvenej zvezdy Belgrad. Przyjście Kurzawy byłoby kolejnym wzmocnieniem ekipy Marcina Brosza.

Piotr Koźmiński, dziennikarz portalu sportowefakty.wp.pl potwierdził, że pomocnik jest bliski powrotu do Zabrza. - Sprawy nabrały przyspieszenia. Jak słyszę Rafał Kurzawa blisko Górnika Zabrze. Zaawansowane rozmowy. Sprawa bardzo świeża - napisał na Twitterze.

Po mistrzostwach świata w Rosji i transferze do francuskiego Amiens kariera Rafała Kurzawy wyraźnie zwolniła. Przez ostatnie 2,5 roku Polak rozegrał zaledwie 11 meczów we francuskiej Ligue 1 i 19 w lidze duńskiej (w barwach Midtjylland i Esbjergu). Ostatnie spotkanie rozegrał na początku lipca w Danii, gdzie szło mu nieźle - były zawodnik Górnika strzelił dwa gole i zaliczył cztery asysty w 12 spotkaniach w Esbjergu, ale później wrócił do Amiens, po czym w październiku rozwiązał kontrakt z Francuzami.

Kurzawa w Górniku poprzednio występował w sezonie 2017/18, kiedy zanotował aż 18 asyst w ekstraklasie i zdobył dwa gole, wydatnie przyczyniając się do zajęcia przez Górnika czwartego miejsca.

W obecnych rozgrywkach Górnik zajmuje wysokie 4. miejsce po 17 kolejkach ekstraklasy, mając w dorobku 27 punktów. Zabrzanie tracą tylko jeden punkt do trzeciego Rakowa Częstochowa. W następnej kolejce Górnik zagra 20 lutego na wyjeździe z Lechią Gdańsk.