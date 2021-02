Górnik wygrał po golu w ostatnich sekundach. Szóste zwycięstwo Warty

Była 75. minuta meczu w Grodzisku Wielkopolskim, gdy po zagraniu Michała Jakóbowskiego bramkę dla Warty Poznań zdobył Łukasz Trałka. Bramkę, która dała drużynie Piotra Tworka szóste zwycięstwo w tym sezonie ekstraklasy i bardzo ważne punkty w kontekście zakładanej walki o utrzymanie w lidze.

Po 17 kolejkach Warta zajmuje 11. miejsce w lidze z 20 punktami na koncie. Drużyna Tworka ma sześć punktów przewagi nad Stalą Mielec, która rozegrała o jeden mecz mniej. Za tydzień Warta zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. Dzień wcześniej, w niedzielę, Zagłębie Lubin podejmie Raków Częstochowa.

Drużyna Martina Seveli wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w tym roku. Lubinianie w lidze przegrali nie tylko z Wartą, ale też z Wisłą Płock i zremisowali z Lechem Poznań oraz odpadli z Pucharu Polski, z którego wyeliminowała ich Chojniczanka Chojnice. Zagłębie zajmuje 8. miejsce w ligowej tabeli z 23 punktami. Drużyna Seveli ma pięć punktów straty do 3. Rakowa.

Wygrana Górnika, Stal wciąż ostatnia

Do ostatnich sekund doliczonego czasu gry na rozstrzygnięcie kibice oglądający mecz Górnika Zabrze ze Stalą Mielec. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2:1, a decydującą bramkę w samej końcówce zdobył Piotr Krawczyk.

Stal objęła prowadzenie w 7. minucie po strzale Aleksandara Kolewa. 20 minut później goście powinni prowadzić 2:0. Powinni, jednak rzut karny zmarnował Maciej Domański. W 64. minucie kontaktowego gola dla zabrzan strzelił zaś Przemysław Wiśniewski.

Stal jest ostatnia w tabeli i ma jeden mecz rozegrany mniej od Podbeskidzia Bielsko-Biała, do którego traci dwa punkty. Górnik to obecnie 4. drużyna ekstraklasy, która traci tylko punkt do Rakowa. W następnej kolejce Stal podejmie Cracovię (piątek), a Górnik zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk (sobota).