Wdowiak porozumiał się z Cracovią i już może grać w nowym klubie w ekstraklasie

Od kilku miesięcy sytuacja między Mateuszem Wdowiakiem i Cracovią była bardzo napięta. Zawodnik nie chciał podpisać nowego kontraktu z klubem, który za karę zdecydował się zesłać go do trzecioligowej drużyny rezerw. 25-letni wychowanek Cracovii, którego kontrakt z klubem wygasał z końcem czerwca tego roku, pod koniec stycznia związał się Rakowem Częstochowa.

Umowa piłkarza miała obowiązywać od 1 lipca. Miała, jednak Wdowiak do trzeciej drużyny ekstraklasy przeniesie się już teraz. Cracovia poinformowała o osiągnięciu porozumienia z piłkarzem, co jest doskonałą wiadomością dla wszystkich zainteresowanych.

Wdowiak wreszcie porozumiał się z Cracovią

Wdowiak już teraz będzie mógł wrócić na poziom ekstraklasy, a Raków zyska ważnego piłkarza w kontekście walki o medale w tym sezonie. Cracovia rozwiąże problem, za który od dawna była już krytykowana przez kibiców i ekspertów. Krakowski klub otrzyma też pieniądze za transfer Wdowiaka oraz nie będzie musiał wypłacać mu czterech pensji do końca obecnego sezonu.

Co równie ważne, sprawa ta nie znajdzie zakończenia w Piłkarskim Sądzie Polubownym przy PZPN. To do tego organu sprawę skierował Wdowiak, który domagał się rozwiązania kontraktu z Cracovią z winy kluby.

Wdowiak w pierwszym zespole rozegrał łącznie 152 mecze, w których strzelił 13 goli i zanotował 23 asysty. W poprzednim sezonie zdobył z klubem Puchar Polski.