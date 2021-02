Kamil Grosicki coraz bliżej powrotu do ekstraklasy! Ale nie do Legii Warszawa

Mówiło się wiele o Legii Warszawa, wspominało się też o możliwym powrocie do Jagiellonii Białystok. Obecnie jednak 32-letni Grosicki jest najbliżej transferu do miejsca, w którym piłkarsko się wychował. Pogoń z kolei chce wykorzystać do maksimum realną szansę na zdobycie historycznego mistrzostwa Polski. "Portowcy" po 17. kolejkach prowadzą w tabeli ekstraklasy i mają dwa punkty przewagi nad drugą Legią Warszawa. I właściwie tylko te dwa zespoły aktualnie liczą się w wyścigu po tytuł.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia jest oszczędna na rynku transferowym. "Musi czekać na okazje"

"Otoczenie piłkarza zaprzecza, że cokolwiek jest przesądzone, ale z naszych informacji wynika, że Pogoń jest zdecydowana na Grosickiego, a Kamil chętny na powrót" - pisze Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Odejście Grosickiego z West Bromwich wydaje się kwestią dni

"Pogoń jest liderem, za kilka miesięcy otworzy piękny stadion, a powrót Grosickiego mógłby pomóc w spełnieniu celu sportowego i uświetnić inaugurację obiektu. Z kolei 32-latek wróciłby w swoje strony. Tu mieszka jego rodzina. Tu ma swoich przyjaciół i akademią piłkarską. Między innymi z tego powodu odrzucił wyjazd do Arabii Saudyjskiej. Nie chce już tułać się po świecie" - dodaje.

Pogoń i Raków zagrały dla Legii Warszawa. Potknięcia faworytów

Plotki na temat transferu "Grosika" do Pogoni przez weekend krążyły w internecie. Reprezentant Polski przez cały czas pozostaje zawodnikiem West Bromwich Albion, ale w ostatnim czasie nie łapie się nawet do kadry meczowej drużyny Sama Allardyce'a. "The Baggies" najchętniej pozbyliby się doświadczonego skrzydłowego z listy płac, a on sam musi grać, aby być w optymalnej dyspozycji na zbliżające się mistrzostwa Europy. W związku z tym, odejście Grosickiego z West Bromwich wydaje się kwestią dni, tym bardziej że okno transferowe w Polsce zamyka się 24 lutego i po tej dacie nie pozostanie już wiele opcji na zmianę klubu.

Kamil Grosicki jest wychowankiem Pogoni, w której debiutował w ekstraklasie w wieku niespełna 18 lat. Później reprezentował także barwy Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok, a także szwajcarskiego FC Sion, tureckiego Sivassporu, francuskiego Rennes oraz dwóch klubów angielskich - Hull City i West Bromwich Albion, którego piłkarzem jest obecnie. W ekstraklasie dotychczas rozegrał 92 mecze, w których strzelił 17 goli.