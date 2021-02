Trener Lecha Poznań przeprasza: "Odstawiliśmy chałturę". Oszczędził tylko jednego piłkarza

Lech Poznań przegrał w niedzielę z Wisłą Płock 0:1 w 17. kolejce ekstraklasy. Poznaniacy w tym roku nie wygrali jeszcze meczu w lidze. We wcześniejszych dwóch spotkaniach piłkarze Dariusza Żurawia zremisowali z Górnikiem Zabrze (1:1) i Zagłębiem Lubin (0:0). Lech Poznań w tym sezonie wygrał raptem cztery mecze, ostatni raz 6 grudnia, kiedy podejmował Podbeskidzie Bielsko-Biała. Zespół męczył się też w czwartek w Pucharze Polski, z którego wyeliminował pierwszoligowego Radomiaka dopiero po rzutach karnych.

Fatalna gra Lecha sprawia, że mnożą się pytania o przyszłość Żurawia. Po 17 kolejkach poznaniacy zajmują 11. miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie 19 punktów. Lech ma tylko pięć punktów więcej od ostatniej w lidze Stali Mielec, która rozegrała o dwa mecze mniej.

Żuraw przeprasza kibiców Lecha

- Mogę tylko przeprosić naszych kibiców za tą chałturę, którą tutaj odstawiliśmy, bo trudno tutaj mówić o grze w piłkę. Gdybym miał powiedzieć, który zawodnik zagrał na poziomie, to tylko Mickey van der Hart. Przyczyn takiej sytuacji można szukać wiele - powiedział po meczu Żuraw.

I dodał: Wpadliśmy w dół pod koniec zeszłej rundy i do dzisiaj nie możemy niestety z niego wyjść. Wydawało się, że okres przygotowawczy to będzie moment, kiedy wszystko ruszy, jednak kontuzje kluczowych piłkarzy nie pozwoliły się normalnie przygotować i dzisiaj wygląda to tak, że jesteśmy bardzo chaotyczni w ataku, mamy duże problemy w defensywie - wystarczy rzucić jedna dłuższą piłkę i nie trzeba się natrudzić. Jeśli chodzi o wyjście z kryzysu, zawsze wychodziłem z niego ciężką pracą i teraz też tak chcę z niego wyjść.

W następnej kolejce poznaniacy zagrają u siebie ze Śląskiem Wrocław. Mecz w niedzielę o godz. 17:30.