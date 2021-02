Mircea Lucescu zdradził dwa transfery Legii Warszawa? "To jakościowy, europejski zespół"

Jak informowaliśmy w poniedziałek, Legia Warszawa porozumiała się z Dynamem Kijów w sprawie wypożyczenia Artema Szabanowa do końca sezonu. Lewonożny stoper pojawi się w Warszawie w najbliższych dniach, by przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z Legią.

Co ciekawe, w sobotę Szabanow zasiadł jeszcze na ławce rezerwowych w meczu ligowym Dynama z Olimpikiem Donieck (3:1). Po spotkaniu Mircea Lucescu jednak potwierdził, że 28-letni obrońca trafi do Legii.

- Artem stracił sporo z powodu kontuzji i operacji. Ciężko mu było wejść w rytm meczowy. W tym wieku musi grać. Kiedy pojawiła się oferta z Legii, obiecałem mu, że pozwolę mu wyjechać do Warszawy. Pokazał się z dobrej strony w sparingu z Legią na obozie przygotowawczym i tam został zauważony. Nie ma jednak mowy o tym, że opuści klub na stałe. Idzie na wypożyczenie na trzy miesiące. Mamy sporą rywalizację w obronie, dlatego skoro Szabanow chce tego transferu, nie byłoby w porządku go blokować - mówił trener Dynama.

Warto zaznaczyć, że jego słowa przeczą wszystkim dotychczasowym doniesieniom, mówiącym o tym, że Legia będzie miała opcję wykupu Ukraińca. W tym przypadku, aby wszystko było jasne, najlepiej poczekać na oficjalne potwierdzenie transferu ze strony Legii i Dynama, którego należy oczekiwać na początku przyszłego tygodnia.

Nie tylko Szabanow, ale i Rusin trafi do Legii?

Potwierdzają się także pogłoski ze środy o tym, że Legia zainteresowana jest również 22-letnim napastnikiem Dynama Nazarijem Rusinem. Młodzieżowy reprezentant Ukrainy także nie może się przebić do wyjściowego składu kijowian i w tym sezonie wystąpił w zaledwie jednym meczu ligowym.

Również w tym przypadku Lucescu zasugerował, że transakcja jest blisko finalizacji. - Rusin? Legia to jakościowy, europejski zespół, walczący o mistrzostwo. Chcą zobaczyć, jak się Rusin poradzi w ich zespole. On musi zmienić otoczenie, aby poczuć europejski poziom. To tylko mu wyjdzie na dobrze, tak samo jak wielu młodym i obiecującym zawodnikom z naszej kadry, którzy muszą zrobić krok do przodu w seniorski futbol - powiedział Rumun na konferencji prasowej.

Pierwszy był Yakshibaev

Pierwszym sfinalizowanym transferem Legii Warszawa w zimowym oknie jest 23-letni napastnik z Uzbekistanu - Jasur Yakshibaev, który w zeszłym sezonie ligi białoruskiej strzelił aż 16 goli, zdobywając z Szachtiorem Soligorsk mistrzostwo kraju. Reprezentant Uzbekistanu, który przyszedł na zasadzie transferu definitywnego z Pachtatora Taszkient, podpisał z Legią 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia.

Legia Warszawa zajmuje w tabeli ekstraklasy drugie miejsce. Piłkarze Czesława Michniewicza tracą trzy punkty do prowadzącej Pogoni Szczecin, ale swój mecz 17. kolejki rozegrają dopiero w niedzielę, gdy zmierzą się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.