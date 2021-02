Tomasz Musiał wyjaśnił, dlaczego zniknął na pół roku. "Chorowałem. Jestem po kuracji"

W zeszłym sezonie Tomasz Musiał sędziował 25 meczów PKO Ekstraklasy, a także spotkania Pucharu Polski, eliminacji do Euro U-21 czy kwalifikacje do Ligi Europy. Ale od lipca nie sędziował i właściwie nie było wiadomo dlaczego. Ale już wiadomo.

Okazało się, że sędzia chorował na boreliozę, czyli chorobę wywołaną ukąszeniem przez kleszcza. - Mogę już o tym spokojnie opowiadać, bo jestem po półrocznej kuracji antybiotykowej. Bardzo długo to trwało, ale najważniejsze, że już sobie poradziłem. Jestem zdrowy, czas szykować się na powrót do biegania z gwizdkiem - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" 39-letni Musiał.

Kiedy planuje powrót do sędziowania?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wiosną zobaczymy go znowu na boisku. - Taki jest optymistyczny plan. Z dnia na dzień jest coraz lepiej, ale do normalnej dyspozycji ciągle jeszcze sporo brakuje - wyznał polski arbiter.

Musiał ma na swoim koncie aż 230 meczów w ekstraklasie. Wciąż jednak nie zdążył zadebiutować w roli arbitra w meczu Ligi Europy lub Ligi Mistrzów.