Oficjalnie! Lech Poznań podpisał kontrakt z nowym napastnikiem. Gra w reprezentacji USA

Johannsson przez ostatnie półtora roku reprezentował barwy szwedzkiego Hammarby, z którym Kolejorz latem mierzył się w eliminacjach Ligi Europy, zwyciężając 3:0. Dla ósmej drużyny ligi szwedzkiej 30-letni napastnik strzelił w 2020 roku aż 15 goli w 27 meczach, po czym nie przedłużył kontraktu z klubem ze Sztokholmu.

W przeszłości Johannsson grał również dla niemieckiego Werderu Brema (28 meczów i cztery gole w Bundeslidze), holenderskiego AZ Alkmaar (29 goli w 58 spotkaniach w Eredivisie), czy też duńskiego Aarhus (23 gole w 65 meczach ligowych). Ponadto występował również w młodzieżowej reprezentacji Islandii, bo to właśnie w tym kraju wychowywał się piłkarsko.

Później jednak, mimo że nigdy nie grał w amerykańskiej lidze MLS, miał okazję grać w kadrze narodowej Stanów Zjednoczonych, dla której rozegrał 19 spotkań, w których 4 razy wpisał się na listę strzelców. Grał m.in. na mistrzostwach świata w Brazylii w 2014 roku oraz w Złotym Pucharze Concacaf rok później.

30-latek podpisał z Lechem kontrakt do końca 2021 roku, z możliwością przedłużenia do 30 czerwca 2023 roku. O miejsce w składzie będzie rywalizował z Mikaelem Ishakiem, Filipem Szymczakiem oraz Niką Kaczarawą, gdy ten ostatni wróci do zdrowia.

Dla Lecha Poznań jest to piąty zimowy transfer. Wcześniej na Bułgarską przenieśli się obrońcy Bartosz Salamon i Antonio Milić, a także środkowi pomocnicy Niklas Kallstroem i Nika Kvekveskiri. Ponadto obowiązujący od lipca kontrakt podpisał z Kolejorzem Radosław Murawski.