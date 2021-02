Legia Warszawa finalizuje dwa transfery. Oficjalne komunikaty jeszcze w tym tygodniu

Legia Warszawa w zimowym oknie jak dotąd nie dokonała żadnego transferu do klubu. Zespół z Warszawy ogłosił 27 stycznia bieżącego roku, że na testach medycznych pojawił się Marko Janković, do niedawna piłkarz SPAL. Ostatecznie Czarnogórzec nie przeszedł testów i po kilku dniach trafił do Beitaru Jerozolima. Poza tym wciąż jest aktywny temat potencjalnego transferu reprezentanta Polski, Kamila Grosickiego.

Legia dopina dwa transfery. To piłkarze grający na Ukrainie i w Uzbekistanie

W tym tygodniu mistrz Polski ma zaprezentować dwóch nowych zawodników. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl", mowa tutaj o Artemie Szabanowie i Jasurze Jakszibojewie. Szabanow to 28-letni obrońca, który obecnie jest związany kontraktem z Dynamem Kijów – jest on ważny do końca sezonu 2020/2021. Według informacji Włodarczyka, Legia ma zamiar go wypożyczyć z opcją wykupu po zakończeniu sezonu. Do ustalenia wciąż pozostała kwota wykupu, ale wydaje się być to formalnością. O możliwym transferze Ukraińca mówiło się już w grudniu, ale wówczas był on łączony z Lechem Poznań.

Z kolei Jakszibojew jest wychowankiem Pakhatoru Taszkent, a w drugiej połowie 2020 roku był wypożyczony do Szachtioru Soligorsk. Napastnik ma w najbliższy czwartek wylądować w Polsce i ma przejść obligatoryjne testy medyczne. Jakszibojew dołączy do Legii Warszawa na zasadzie transferu definitywnego.