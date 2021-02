Paweł Cibicki może zostać zawieszony też przez FIFA. "To poważne przestępstwo"

W zeszłym tygodniu Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o zawieszeniu Cibickiego w prawach zawodnika na podstawie decyzji szwedzkiego związku SvFF. Krótko po tym zareagowali przedstawiciele Pogoni Szczecin i okazało się, że komunikat PZPN był nieprecyzyjny, a zawieszenie napastnika Portowców obowiązuje jedynie na terytorium Szwecji.

"Rzecznik Dyscyplinarny PZPN, Adam Gilarski, otrzymał w piątek uzasadnienie decyzji Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Pawła Cibickiego (obecnie Pogoń Szczecin). Orzeczony przez szwedzką Komisję Dyscyplinarną nakaz tymczasowego zawieszenia zawodnika w meczach piłkarskich oraz wszelkiej aktywności sportowej do czasu zakończenia sprawy karnej dotyczącej match-fixingu, nie obejmuje aktywności sportowych na terenie Polski.

Szwedzki Związek Piłki Nożnej rozważa wystąpienie do Komisji Dyscyplinarnej FIFA o rozszerzenie środka zapobiegawczego na wszystkie federacje piłkarskie na świecie. Niezależnie od tego Rzecznik Dyscyplinarny PZPN poinformował FIFA o zaistniałej sytuacji i w zależności od decyzji FIFA, w przyszłym tygodniu podejmie decyzję w sprawie zawodnika Pawła Cibickiego." - napisano w poprawionym komunikacie.

"To poważne przestępstwo"

Jak informuje Sportbladet, szwedzki związek zdecydował się na powyższy krok w stosunku do Pawła Cibickiego i trzech jego kolegów, oskarżonych o podobne przewinienie. Przypomnijmy, Cibickiemu zarzuca się, że w maju 2019 roku jako piłkarz Elfsborga przyjął korzyść majątkową za celowe "złapanie" żółtej kartki w meczu Allsvenskan. Zaangażowane w ten proceder osoby miały na to postawić zakład, w połączeniu z wynikiem spotkania niższej ligi, co przyniosło im sowitą wygraną.

- To poważne przestępstwo, w związku z czym uważamy, że ci zawodnicy w czasie trwania postępowania nie powinni móc grać również poza Szwecją - mówiła prawniczka związku, Christine Stridsberg. - To są na tyle poważne przewinienia i mocne podejrzenia, że powinni zostać zawieszeni globalnie. FIFA może to uczynić i mamy nadzieję, że podejmie decyzje w tej sprawie jak najszybciej.

- Ustawianie spotkań to jedno z największych zagrożeń dla piłki nożnej. Dlatego musimy bezwzględnie karać tych, którzy się tego dopuszczają - dodała Stridsberg.

Paweł Cibicki przyszedł do Pogoni Szczecin w przerwie zimowej sezonu 2019/20. Od tego czasu rozegrał dla Portowców 19 spotkań, w których strzelił w 4 gole. W obecnych rozgrywkach znajduje się on jednak w hierarchii trenera Kosty Runjaicia na dalekim miejscu, w związku z czym w koszulce lidera ekstraklasy wystąpił jedynie w czterech spotkaniach ligowych, w których ani razu nie trafił do siatki.