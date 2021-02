Rafał Kurzawa blisko powrotu do ekstraklasy! To może być wielkie wzmocnienie

Po mistrzostwach świata w Rosji i transferze do francuskiego Amiens kariera Rafała Kurzawy wyraźnie zwolniła. Przez ostatnie 2,5 roku Polak rozegrał zaledwie 11 meczów we francuskiej Ligue 1 i 19 w lidze duńskiej (w barwach Midtjylland i Esbjergu). Ostatnie spotkanie rozegrał na początku lipca w Danii, gdzie szło mu nieźle - były zawodnik Górnika strzelił dwa gole i zaliczył cztery asysty w 12 spotkaniach w Esbjergu, ale później wrócił do Amiens, po czym w październiku rozwiązał kontrakt z Francuzami.

Kurzawa blisko Górnika

Od tego momentu, mimo licznych ofert, Kurzawa pozostaje bez klubu. Jak informuje serwis Meczyki.pl, siedmiokrotny reprezentant Polski mógł wrócić do ekstraklasy, a także grać w Danii, Turcji czy na Cyprze, ale nie zaakceptował żadnej z propozycji. 28-letni pomocnik trenuje indywidualnie, ale niewykluczone, że niedługo wreszcie podpisze kontrakt z nowym pracodawcą. Najbardziej prawdopodobny obecnie jest jego powrót do Górnika Zabrze.

Kurzawa rozmawia z Górnikiem na temat powrotu do Zabrza i wiele wskazuje na to, że te negocjacje zakończą się sukcesem. Pod wodzą Marcina Brosza były reprezentant Polski osiągnął życiową formę. W sezonie 2017/18 zaliczył aż 18 asyst w ekstraklasie, do których dołożył dwa gole, wydatnie przyczyniając się do zajęcia przez Górnika czwartego miejsca.

Górnik z dorobkiem 24 punktów zajmuje w ekstraklasie piąte miejsce, tracąc cztery punkty do podium.