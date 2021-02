Legia Warszawa blisko pierwszego transferu! Jest porozumienie z Dynamem Kijów

O tym, że Artem Szabanow może zostać nowym zawodnikiem Legii, pisaliśmy już w niedzielę. Teraz te informacje się potwierdzają. Działacze mistrzów Polski porozumieli się z obecnym klubem ukraińskiego obrońcy, Dynamem Kijów. Szabanow zostanie do Legii wypożyczony na najbliższe pół roku, ale ma ona mieć wpisaną w umowie możliwość wykupienia zawodnika latem. Obecnie dopinane są ostatnie szczegóły oraz kwestie formalne (m.in. wizowe), które pozwolą Ukraińcowi na przyjazd do Polski, podpisanie kontraktu z Legią i dołączenie do drużyny Czesława Michniewicza.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia jest oszczędna na rynku transferowym. "Musi czekać na okazje"

W tym sezonie wystąpił na Camp Nou

28-letni Szabanow w bieżącym sezonie rozegrał tylko jeden mecz ligowy w barwach Dynama, a także miał okazję wystąpić w spotkaniu Ligi Mistrzów z FC Barceloną (1:2) na Camp Nou, gdy zespół z Kijowa musiał radzić sobie przetrzebiony przez liczne zachorowania na koronawirusa.

Liga Mistrzów może wrócić na stadion Legii. "Temat trafił do nas w zeszłym tygodniu"

Dwukrotny reprezentant Ukrainy jeszcze w poprzednim sezonie był podstawowym piłkarzem Dynama, ale w bieżących rozgrywkach trener Mircea Lucescu stawia na środku obrony na zawodników zdecydowanie młodszych - 18-letniego Ilję Zabarnego, 21-letniego Denisa Popowa, a także 20-letniego Oleksandra Syrotę. Od czasu do czasu na tej pozycji występował również nominalny lewy obrońca, 21-letni Witalij Mykołenko.

Łącznie jednak, przez trzy lata gry w Kijowie, Szabanow rozegrał dla Dynama 69 meczów, w których strzelił trzy gole. W przeszłości reprezentował barwy innych ukraińskich klubów - Arsenału Kijów, Wołynia Łuck, Stali Kamieńskie oraz Olimpiku Donieck.

Ukrainiec jest lewonożnym stoperem, który radziłby sobie nie tylko w klasycznym ustawieniu z czwórką obrońców, ale też pozwoliłby trenerowi Czesławowi Michniewiczowi dalej rozwijać zastosowane w meczu z Rakowem ustawienie 3-4-3.

Hit ekstraklasy dla Legii Warszawa! Mistrzowie Polski gonią lidera

Pierwszy, ale nie jedyny transfer?

Artem Szabanow może być pierwszym zimowym transferem Legii Warszawa, aczkolwiek nie jest jedynym zawodnikiem, o którego stara się obecnie Legia. Jak podał portal Meczyki.pl, bliski wzmocnienia klubu z Warszawy jest 23-letni Jasur Jakszibojew. Uzbek w ostatnim czasie reprezentował barwy nowego mistrza Białorusi, Szachtiora Soligorsk. W poprzednim sezonie ligi białoruskiej strzelił aż 16 goli, a do Legii ma trafić na zasadzie transferu definitywnego.

Legia Warszawa w tabeli ekstraklasy zajmuje drugie miejsce. Drużyna Czesława Michniewicza po 16 kolejkach ma na swoim koncie 32 punkty i o dwa punkty ustępuje prowadzącej Pogoni Szczecin.