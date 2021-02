Wisła Kraków pomogła legendzie! Wielki powrót do klubu

Zobacz wideo Śnieżne mecze, sędzia-antybohater i nokaut "latającym kolanem" [#PoWeekendzie 5-7.02]

Jak poinformował Krzysztof Stanowski, Andrzej Iwan powróci do pracy w Wiśle Kraków, z którą był ściśle związany w przeszłości. Tym razem ma zostać jej skautem, jednak jak informuje "Gazeta Krakowska", oficjalne potwierdzenie tej informacji ze strony klubu możliwe będzie dopiero za kilka dni, gdy ustalone zostaną jego obowiązki, a także omówione zostaną zasady współpracy.

Andrzej Iwan wróci do Wisły Kraków!

Pomocną dłoń do Iwana wyciągnęli aktualni właściciele Wisły Kraków. Iwan od lat mierzy się z ogromnymi problemami - walczy z uzależnieniem od alkoholu, w przeszłości miewał skłonności samobójcze. W ostatnim czasie pracował w Wieczystej Kraków, gdzie był doradcą Wojciecha Kwietnia. Iwan ma znakomite oko do piłkarzy, doskonale zna również rynek 1. ligi, a także innych niższych polskich lig, co może pomóc Wiśle w sprowadzaniu piłkarzy.

Andrzej Iwan to legenda Wisły Kraków. W jej barwach występował od sezonu 1975/76 aż do sezonu 1984/85, po którym odszedł do Górnika Zabrze. W tym czasie zdobył z klubem mistrzostwo Polski, a z reprezentacją Polski pojechał na mistrzostwa świata do Hiszpanii, gdzie zajął 3. miejsce, występując w dwóch spotkaniach - z Włochami i Kamerunem.