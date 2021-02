Dariusz Mioduski rozmawiał z Grosickim. Transfer do Legii coraz bliżej

We wtorek z Legii Warszawa zaczęły wyciekać informacje, że jest zainteresowana pozyskaniem Kamila Grosickiego. Temat nie jest nowy, bo Grosickiego już latem chciał przy Łazienkowskiej były trener Aleksandar Vuković, który nawet sam dzwonił do 32-letniego skrzydłowego West Bromwich Albion i próbował go przekonać, by wrócił do ekstraklasy. - To jest jego decyzja. Ja wiem jedno: to też jest jego ostatni kontrakt. Powrót do Polski oznacza, że tu zostanie. Ja bym myślał o grze w ligach zagranicznych - sugerował Tomasz Hajto, który był gościem Romana Kołotonia w "Prawdzie Futbolu".

Problem w tym, że w większości lepszych lig w Europie zimowe okno transferowe jest już zamknięte, a Grosicki nie ma większych szans na regularne występy w West Bromwich Albion. Dlatego zdaniem Legia.Net temat powrotu do ekstraklasy jest realny. Właśnie do Legii, gdzie po dwóch dniach względnej ciszy coś drgnęło w sprawie jego transferu i jest szansa, że zostanie on sfinalizowany.

Pewności jeszcze nie ma, ale Legia.Net informuje, że Grosicki jest po rozmowie z prezesem Dariuszem Mioduskim i warunki kontraktu indywidualnego mają już być ustalone. Tu jednak dochodzimy do kolejnego problemu, bo na dziś w budżecie płacowym klubu nie jest przewidziana aż tak wysoka kwota na pensje dla Grosickiego. Legia musi jej - mówiąc kolokwialnie - poszukać. Jeśli jednak przy Łazienkowskiej znajdą się pieniądze, 32-letni skrzydłowy zostanie zawodnikiem mistrza Polski - podpisze kontrakt na półtora roku z opcją przedłużenia.

Legia.Net nie podaje, ile Grosicki miałby zarabiać w Legii, ale w WBA - dla którego w tym sezonie zagrał tylko trzy razy w Premier League (149 minut) i z którym ma jeszcze pięć miesięcy ważnego kontraktu - jego roczne zarobki wynoszą około 1,2 mln funtów.