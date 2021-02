Dwóch piłkarzy na wylocie z Wisły Kraków! Hyballa nie widzi dla nich miejsca w zespole

Zobacz wideo Piotr Obidziński wskazał swój największy błąd w Wiśle Kraków

Peter Hyballa zmienia Wisłę Kraków. Nie tylko styl gry, treningi, ale też kadrę. Niemiec nie widzi w niej miejsca dla Michał Mak i Davida Niepsuja, o czym informuje "Gazeta Krakowska". Obaj nie trenują z zespołem, a ich losy są przesądzone. Najbliżej odejścia jest Niepsuj, który już w poniedziałek ma pojawić się na testach medycznych w Podbeskidziu Bielsko-Biała i jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, to podpisze kontrakt z beniaminkiem ekstraklasy. Na zasadzie wolnego transferu, bo jego kontrakt z Wisłą Kraków ma zostać rozwiązany za porozumieniem stron - dowiedział się Sport.pl.

David Niepsuj ma wzmocnić rywalizację na prawej obronie

David Niepsuj to prawy obrońca. Ma 25 lat, a swoją piłkarską karierę rozpoczynał w Niemczech. Grał m.in. w juniorach Bayeru Leverkusen, Borussii Moenchengladbach, Fortuny Duesseldorf, a także w rezerwach VfL Bochum. Później trafił do Pogoni Szczecin (43 mecze, jeden gol, dwie asysty), następnie do Wisły Kraków (24 mecze, dwa gole, dwie asysty). Jeżeli podpisze kontrakt z Podbeskidziem to o miejsce w składzie będzie rywalizował z Filipem Modelskim, nowym kapitanem drużyny z Bielska-Białej.

Podbeskidzie zakontraktowało tej zimy już innego, byłego piłkarza Wisły Kraków: Rafała Janickiego. Środkowy obrońca już w pierwszym meczu strzelił gola Legii Warszawa i zapewnił "Góralom" trzy punkty.

Problemów z odejściem Wisła nie będzie też robić Michałowi Makowi. 29-letni skrzydłowy trafił do Krakowa w lipcu 2019 roku z Lechii Gdańsk. W barwach "Białej Gwiazdy" zagrał w 27 meczach, strzelił dwa gole, miał 6 asyst. U Petera Hyballi zagrał tylko w jednym spotkaniu: z Legią Warszawa i został zmieniony już w przerwie. - Zagrał źle, nie zrozumiał wszystkich poleceń dotyczących pressingu. Nie było to najlepsze spotkanie w jego wykonaniu - mówił Niemiec tuż po meczu, a później na dobre odsunął Maka od składu.

Wisła Kraków zajmuje 14. miejsce w ekstraklasie i ma tylko dwa punkty przewagi nad ostatnim w tabeli Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kolejny mecz zespół Hyballi zagra na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok (07.02 o godz. 17:30). Podbeskidzie czeka mecz z Górnikiem Zabrze w Bielsku-Białej (07.02 o godz. 15:00).