Miroslav Stoch tłumaczy, dlaczego zdecydował się na transfer do ekstraklasy

Transfer Miroslava Stocha do Zagłębia Lubin, to jak na razie największy ruch w tym okienku w ekstraklasie. 31-letni Słowak jest 60-krotnym reprezentantem kraju, a w przeszłości grał w takich klubach jak Chelsea, Fenerbahce czy Slavia Praga. Bramka Stocha w meczu Fenerbahce - Genclerbirligi została uznana przez FIFA za najładniejszego gola 2012 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia jest oszczędna na rynku transferowym. "Musi czekać na okazje"

- Jestem tu dopiero od dwóch dni, wszystko jest więc dla mnie nowe. Ale podoba mi się. Stadion jest w sam raz, widzę tu wiele boisk, na których możemy trenować. Miasto jest w porządku, wszędzie jest blisko, nie ma dużych odległości. Mogę więc spokojnie trenować, grać i pomóc Zagłębiu. Bo właśnie po to tu przyszedłem: żeby pomóc klubowi i sobie - powiedział zawodnik w rozmowie z Piotrem Koźmińskim z portalu Sportowefakty.wp.pl.

Stoch tłumaczy, dlaczego wybrał Zagłębie Lubin

I dodał: Grałem w klubach, gdzie presja była naprawdę ogromna, więc na pewno nie jest to dla mnie nic nowego. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko wypadnie, ale jestem pozytywnie nastawiony. Miałem różne możliwości, ale uznałem, że w tym momencie Zagłębie Lubin to będzie najlepszy wybór dla mnie. A jak długo się zastanawiałem? Myślę, że to była kwestia kilku dni. Rozmawiałem z Lubomirem Guldanem, dyrektorem sportowym Zagłębia, ale z nikim poza nim. Chcieliśmy ten temat utrzymać w tajemnicy i zrobić kibicom niespodziankę, a gdybym zaczął rozpytywać o Zagłębie poza klubem, to by się szybko wydało. Byliśmy bardzo dyskretni do samego końca i praktycznie wszyscy dowiedzieli się z oficjalnego komunikatu klubu. A rozmowy były dobre i konkretne.

Aleksander Buksa odejdzie z Wisły Kraków! Klub czuje się oszukany. "Sprawa jest zamknięta"

- Prawdą jest to, że walka o EURO to jedna z moich motywacji. Tak, chcę powalczyć o powrót do kadry. Choć nie wystarczy do tego gra w Zagłębiu. To musi być dobra gra w Zagłębiu. To też mnie nakręca i pokazuje, że ja mogę pomóc klubowi, a klub może pomóc mnie. Co do kadry, uważam, że drzwi do niej nie są dla mnie zamknięte. Jeśli pokażę się z dobrej strony w Polsce, to znów mogą się otworzyć - powiedział Stoch, który jednocześnie przyznał, że chociaż od kilku miesięcy pozostawał bez klubu, to był w ciągłym treningu i jest gotów do natychmiastowej pomocy Zagłębiu.

Burza po awansie Borussii Dortmund. "To g****! Ośmieszamy się. Robimy z siebie małpy". Trener Paderborn wściekły

Szansę debiutu Słowak mieć będzie już w piątek, kiedy Zagłębie Lubin zagra na wyjeździe z Lechem Poznań. Początek meczu o 20:30.