Agent Kamila Grosickiego wrzucił wymowne zdjęcie. Powrót do Polski coraz bliżej?

W styczniu tego roku wydawało się, że sytuacja Kamila Grosickiego w West Bromwich Albion nieco się poprawiła. Polak zagrał w meczach z Wolverhampton Wanderers i West Ham United, ale później Sam Allardyce przestał z niego korzystać. I nic nie wskazuje na to, aby rola Grosickiego w zespole beniaminka Premier League uległa znacznej poprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski coraz bliżej rekordu Muellera! Gol i asysta Polaka [ELEVEN SPORTS]

Grosicki w Legii? Agent podgrzał atmosferę w mediach społecznościowych

W miniony wtorek Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl informował, że mistrz Polski złożył zapytanie w kwestii możliwego transferu Kamila Grosickiego. Sporym problemem dla Legii mogą być zarobki reprezentanta Polski, który po premii za asystę w meczu z West Hamem United zarabia obecnie 40 tysięcy funtów tygodniowo. West Bromwich Albion miałoby pójść na rękę zawodnikowi i jest skłonne pozwolić mu odejść bez kwoty odstępnego.

Plotki postanowił podsycić agent Grosickiego, Jerzy Kopiec, który na swoim koncie na Instagramie opublikował zdjęcie spod stadionu Legii Warszawa, położonego przy ulicy Łazienkowskiej 3. Ze względu na to, że w czołowych ligach okno transferowe zamknęło się 1 lutego 2021 roku, to wizja transferu Grosickiego do Legii wydaje się bardziej prawdopodobna. Reprezentant Polski ma na stole ofertę z Arabii Saudyjskiej, a w poniedziałek odrzucił możliwość transferu do Nottingham Forest.

Legia Warszawa potrzebuje dużego nazwiska po tym, jak Marko Janković oblał testy medyczne i wrócił do SPAL. Jak dotąd mistrz Polski nie dokonał żadnego transferu w zimowym oknie. Polskie kluby mogą sprzedawać i kupować piłkarzy do 24 lutego bieżącego roku.

Opublikowane zdjęcie agenta Grosickiego, Jerzego Kopca, na Instagramie własne