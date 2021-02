Była gwiazda Lecha Poznań wraca do klubu! Trafi do... rezerw

To już niemal pewne. Siergiej Kriwiec wraca do Lecha Poznań. Niespełna dwa tygodnie temu portal Sportowefakty.wp.pl informował, że Białorusin może podpisać umowę z klubem i trafić do jego rezerw, by pomóc zespołowi w walce w drugiej lidze.

W środę portal Interia.pl poinformował, że Kriwiec ma tego dnia przejść testy medyczne, a w czwartek lub piątek podpisać kontrakt z klubem.

W 34-latku w Lechu upatrują wzmocnienia drużyny rezerw. Walczą one o utrzymanie w drugiej lidze i mają dwa punkty straty do bezpiecznego miejsca. Kriwiec ostatnio grał w Dinamie Brześć, w barwach którego w 2020 roku rozegrał 24 mecze, zdobył cztery bramki i miał trzy asysty. Ostatni raz na boisku pojawił się w grudniu, gdy wystąpił w starciu Pucharu Białorusi z BATE Borysów (2:4).

Siergiej Kriwiec może wrócić do Lecha Poznań

Kriwiec grał dla Lecha przez dwa i pół roku, między styczniem 2010 a latem 2012 roku. W barwach klubu z Poznania rozegrał 86 meczów, zdobył 8 bramek i miał 14 asyst. Później występował w barwach Jiangsu Suning, FC Metz, Wisły Płock czy Arki Gdynia.