Hitowy transfer! Dlaczego Miroslav Stoch zagra w Polsce? "Musiałem go ukarać dla jego dobra"

Skrzydłowy podpisał umowę do końca czerwca. - Znam go bardzo dobrze jeszcze z czasów reprezentacji, więc myślę, że to pomogło w negocjacjach. Miro ma w sobie bardzo dużo motywacji, by grać. Chce pomóc Zagłębiu, ale też sobie - przyznał dyrektor sportowy Lubomir Guldan na łamach oficjalnej strony klubu.

- Rozmowy były bardzo konkretne. Myślę, że Lubin to dobre miejsce dla piłkarza. Mam nadzieję, że będę mógł wybiec na boisko jak najszybciej - powiedział Słowak, który w Zagłębiu ma zastąpić kontuzjowanego Sasę Zivca.

Ostatnie pół roku Stoch był bez pracy, po tym jak w sierpniu 2020 r. rozwiązał umowę z PAOK Saloniki. - W ostatnich latach niejeden Słowak z naszej ligi przebił się do kadry. Jeśli Miro będzie grał i robił liczby, to ma szansę pojechać na EURO - mówił serwisowi weszlo.com Karol Świderski, były klubowy kolega Słowaka.

Dlaczego Stochowi nie poszło w Grecji? Razvan Lucescu, który sprowadzał Stocha do PAOK, zdecydował się odejść z klubu, po tym jak dostał propozycję z Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej w lecie 2019 r. Nowy trener Abel Ferreira nie widział miejsca dla Stocha. - To był paradoks. Stoch podpisał kontrakt, a następnego dnia Lucescu złożył rezygnację. Nowy trener miał inną filozofię - tłumaczył Lubos Michel, były prezes PAOK, cytowany przez serwis sportsnet.sme.sk.

Stoch wystąpił w ledwie 15 meczach, nie zdobył ani jednej bramki. Na domiar złego w sierpniu zakaził się koronawirusem. - Czy zasługuję na to, żeby traktować mnie jak nowicjusza, amatora czy dziecko, które nie umie grać w piłkę? - wylewał żale za pośrednictwem Instagrama.

Jego piłkarskie CV robi ogromne wrażenie. Kolekcjoner pucharów

Nie zmienia to faktu, że piłkarza z takim CV spotkać w ekstraklasie trudno. Gdy Stoch miał 17 lat zamienił FC Nitra na młodzieżową drużynę Chelsea. Słowak furory w Anglii nie zrobił, w pierwszym zespole wystąpił w zaledwie w czterech meczach ligowych i jednym w Pucharze Anglii. Do życiorysu dopisał jednak Puchar Anglii w 2019 r. A po odejściu z Londynu odnalazł się znakomicie w kolejnych klubach - z powodzeniem grał w FC Twente (mistrzostwo Holandii w sezonie 2009/2010), Fenerbahce (mistrzostwo i dwa Puchary Turcji w latach 2010-13), PAOK, Al-Ain FC (mistrzostwo ZEA w sezonie 2014/15), Bursasporze i Slavii Praga (Puchar i mistrzostwo Czech w latach 2017-19).

Ostatnie miesiące to jednak bolesny zjazd piłkarza, który szczytowy moment kariery ma za sobą. Stoch ostatni oficjalny mecz zagrał w lipcu, na gola czeka od 21 miesięcy. We wrześniu trenował ze Slavią Praga, ale ostatecznie czeski klub nie zdecydował się go ponownie zatrudnić.

Celem Zagłębia jest jak najszybsze odbudowanie Stocha. Gdy jest w gazie, to może dać zespołowi bardzo dużo. - Nadal ma szybkość, dynamikę, przebojowość i pewność z piłką przy nodze – dodał Karol Świderski.

Stoch słynie z niesamowitych goli, strzelanych po strzałach z dystansu, które były jego domeną zwłaszcza podczas pobytu w Turcji. Przypominały one torpedy, które mknęły z ogromną prędkością i niemal rozrywały siatki rywali. W 2012 r. Słowak zdobył nagrodę im. Ferenca Puskasa, przyznawaną za najpiękniejszą bramkę świata. Słowak zdobył aż 78 proc. wszystkich głosów - to największa przewaga w historii plebiscytu - i wyprzedził m.in. drugiego Radamela Falcao (15. proc.) i trzeciego Neymara (7 proc.). Słowak cudowne trafienie zanotował w ligowym meczu dla Fenerbahce z Genclerbirligi.

Co ciekawe, za granicą zawsze cieszył się znacznie większą popularnością niż na Słowacji. Podczas gry w Slavii Praga koszulki z jego nazwiskiem robiły furorę, sprzedając się zdecydowanie najlepiej. Doszło nawet do tego, że fani czeskiego klubu śpiewali na jego cześć specjalną piosenkę.

Z biegiem lat wartość rynkowa Stocha zaczęła systematycznie spadać. Jeszcze w czerwcu 2012 r. Słowak był wyceniany na 12 mln euro. W lipcu 2019 r. PAOK zapłacił za niego Slavii sześć razy mniej, bo zaledwie 1,5 mln euro. Cieniem na jego karierze położyły się sprawy z przeszłości.

W 2011 r. wywołał aferę powodując wypadek swym Ferrari. Okazało się, że miał 1,1 promila alkoholu we krwi. Ówczesny trener reprezentacji Słowacji Vladimir Weiss wyrzucił go z kadry. - Musiałem go ukarać dla jego własnego dobra, aby zszedł na ziemię i zdał sobie sprawę, że wszystko ma granice - mówił trener.

Stoch nie wyciągnął lekcji. Dwa lata później został przyłapany w nocnym klubie z tajemniczą kobietą. Następnego dnia w słowackiej i czeskiej prasie można było znaleźć zdjęcia z pijanym piłkarzem, który miał dotykać intymnych części ciała poznanej kobiety. - Reprezentacja potrzebuje takiego gracza, ale nie w takim stanie - grzmiał Jan Kozak, ówczesny selekcjoner Słowacji.

Później Stoch został bohaterem sensacyjnej wygranej Słowacji z Hiszpanią 2:1 w el. Euro 2016 - zdobył zwycięskiego gola w końcówce i częściowo odkupił swoje winy u Kozaka. Ale z każdym kolejnym rokiem konflikt Stocha z Kozakiem przybierał na sile. Najpierw piłkarz odmówił wejścia na murawę w końcówce meczu z Luksemburgiem w eliminacjach do Euro 2016. W efekcie Kozak nie powołał go na dwa ostatnie mecze ze Szwajcarią i Islandią.

Gdy kadra wracała z turnieju, Stoch wszczął awanturę na pokładzie samolotu. Wściekał się na selekcjonera, że ten dał mu zagrać tylko 10 minut podczas całego turnieju. Wówczas Kozak postanowił definitywnie skreślić krnąbrnego piłkarza i za karę nie powołał go na mundial w Rosji.

- Odkąd dołączył do drużyny narodowej, dałem mu dużo swobody. Były z nim problemy, ale nam pomógł. Jednak po mistrzostwach Europy wydarzyła się między nami sytuacja, po której nie wyobrażam sobie dalszej współpracy. Incydent w samolocie nie był pierwszym przypadkiem. To był już czwarty. Wybaczyłem mu trzy - wytłumaczył Kozak, cytowany przez serwis futbal.pravda.sk.

Stoch wrócił do kadry, dopiero gdy nowym selekcjonerem został Pavel Hapal, ale ostatni raz zagrał w jej barwach w czerwcu 2019 r.

Ekstraklasa trampoliną do reprezentacji i gry na Euro przeciwko Polsce

Wygląda na to, że Stoch wraz z wiekiem spokorniał i pragnie stabilizacji. Obecnie nie słychać o kolejnych skandalach z jego udziałem, ale to nie znaczy, że nie jest o nim głośno. Słowak od kilku lat jest w związku z czeską modelką Paulą Bedzetiovą, z którą ma niespełna 4-letniego syna, Tobiasa.

Cel jest jasny. Nowy piłkarz Zagłębia marzy, by wrócić do reprezentacji, która na inaugurację Euro zmierzy się z Polską. Dobre występy w ekipie z Lubina mają mu w tym pomóc. Dotychczas w barwach słowackiej kadry wystąpił 60 razy i zdobył sześć bramek. Natomiast kibice z Lubina liczą, że nowy nabytek w szybkim tempie wskoczy na wysoki poziom i będzie godnym zastępcą dla Damjana Bohara, sprzedanego we wrześniu 2020 roku do NK Osijek. Czasu jest niewiele, ale piłkarz wydaje się zdeterminowany, by ratować swą karierę.