Kamil Grosicki wróci do ekstraklasy? Rozmowy właśnie ruszyły

- WBA jest w trudnej sytuacji finansowej. Wiele mówi się o zmianie właściciela, ale w tym momencie klubowi przydadzą się każde pieniądze. Kamil Grosicki nie grał wiele, ma dużą konkurencję, którą powiększyło jeszcze przybycie kolejnego skrzydłowego, czyli Roberta Snodgrassa z West Hamu United. Chociaż Polak ostatnio nie zawiódł, to nie zdziwiłbym się, gdyby odszedł z klubu jeszcze zimą. Nawet jeśli zagra w kolejnych spotkaniach - mówił nam dwa tygodnie temu Chris Lepkowski, twórca autor podcastu "The Liquidator", były dziennikarz Birmingham Mail i BBC.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia jest oszczędna na rynku transferowym. "Musi czekać na okazje"

O Grosickim rozmawialiśmy w momencie, w którym wydawało się, że jego sytuacja w klubie staje się coraz lepsza. Polak, który za kadencji Slavena Bilicia nie grał prawie wcale, dostał szansę od Sama Allardyce'a i po niezłych występach i wynikach zespołu mogliśmy przypuszczać, że stanie się ważniejszym zawodnikiem w West Bromwich Albion.

Tak się jednak nie stało. Grosicki nie znalazł się w kadrze drużyny na ostatnie dwa mecze z Manchesterem City (0:5) oraz Fulham (2:2) i znów wydaje się, że jego dni w West Bromwich Albion są już policzone.

Legia pyta o Grosickiego

W poniedziałek, czyli ostatnim dniu okienka transferowego na Wyspach, Polak łączony był z francuskim Dijon. Do konkretów jednak nie doszło. Teraz o Grosickiego pytać ma Legia Warszawa, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Historia Krystiana Bielika mrozi krew w żyłach. "Chciało mi się rzygać"

Problemem do rozwiązania będą jednak finanse, bo chociaż WBA jest gotowe oddać piłkarza za darmo, to Grosicki musiałby bardzo mocno obniżyć oczekiwania. W Anglii zarabia 40 tys. funtów tygodniowo, na co w Legii oczywiście liczyć nie może. Według informacji Włodarczyka reprezentant Polski ma też ofertę z Arabii Saudyjskiej, jednak w obliczu nadchodzącego Euro 2020 powrót do Polski może okazać się rozsądniejszym pomysłem.

Na razie nie wiadomo, jak zakończy się ta sprawa, jednak dla mistrzów Polski ewentualne pozyskanie Grosickiego byłoby wielkim wzmocnieniem. Nie tylko sportowym, ale też wizerunkowym. Przypomnijmy, że w poniedziałek Legia ogłosiła, że nie podpisze kontraktu z Marko Jankoviciem. Serb, który miał zostać zawodnikiem mistrzów Polski, nie przeszedł testów medycznych. Janković miał być pierwszym zimowym wzmocnieniem zespołu Czesława Michniewicza.

Najgorszy scenariusz potwierdzony! Krystian Bielik znów zerwał więzadło krzyżowe

Grosicki grał już w Legii w latach 2007-09 i zdobył z nią Puchar Polski. W WBA Polak gra od roku, a wcześniej występował m.in. w Hull City, Rennes, Sivassporze i Jagiellonii Białystok.