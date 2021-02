Oficjalnie: Piątkowski piłkarzem Red Bulla Salzburg. Grube miliony dla Rakowa

Raków za swojego zawodnika ma otrzymać około 6 milionów euro. Piątkowski podpisał z mistrzem Austrii 5,5-letni kontrakt, do końca czerwca 2026 roku. Do drużyny Jessego Marscha młodzieżowy reprezentant Polski dołączy jednak latem, bowiem na rundę wiosenną został wypożyczony z powrotem do Rakowa, z którym ma walczyć o ligowe podium, a być może nawet mistrzostwo Polski.

- Ten transfer jest dla mnie spełnieniem marzeń. Mimo zainteresowania ze strony innych klubów było dla mnie jasne, że chcę tutaj przyjść. Nie mogę się doczekać, aż latem zacznę ubierać koszulkę Red Bulla i grać na nowym dla mnie poziomie - mówił Piątkowski po podpisaniu umowy.

- Kamil to młody, bardzo ambitny i silny w pojedynkach zawodnik. Idealnie pasuje profilem do naszej drużyny i stylu, w jakim chcemy grać. To świetna sprawa, że Kamil wybrał nasz klub kosztem wielkich europejskich marek. Nie możemy się doczekać, aż do nas dołączy - chwalił Polaka Christoph Freund, dyrektor sportowy Red Bulla.

- Zaakceptowaliśmy wybór Kamila i sfinalizowaliśmy porozumienie z Red Bullem Salzburg. Wydaje się to być optymalny wybór pod kątem dalszego rozwoju. Charakter i ciężka praca przynoszą efekty. Mocno kibicuję Pionie, m. in. za dojrzałość, uczciwość i zaangażowanie. Brawo! - napisał z kolei na Twitterze właściciel Rakowa, Michał Świerczewski.

Kamil Piątkowski w Rakowie występował od 2019 roku. Przez półtora roku gry w Częstochowie rozegrał 39 meczów i strzelił jednego gola w ekstraklasie.