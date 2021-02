Probierz podjął decyzję ws. przyszłości w Cracovii. "Przepraszam za zamieszanie"

W niedzielę informowaliśmy o tym, że po swojej rezygnacji na konferencji prasowej po meczu z Wartą Poznań (0:1) Michał Probierz wcale nie musi odejść z Cracovii, gdyż Pasy nie zamierzają w trakcie rundy rozwiązywać umowy z osobą odpowiedzialną w klubie za wszystkie sprawy sportowe. Z krakowskiego klubu można było usłyszeć potwierdzenie, że chodzi rzeczywiście o względy osobiste, a sprawa jest delikatna.

Podczas długich rozmów rozważano między innymi dłuższy urlop dla 48-letniego szkoleniowca. I urlop Probierz rzeczywiście dostanie, ale ostatecznie tylko kilkudniowy. Zgodnie z tym, co w niedzielę późnym wieczorem napisał Maciej Kmita z WP SportoweFakty, obie strony uzgodniły, że Michał Probierz wróci do drużyny tuż przed sobotnim meczem z Pogonią Szczecin. Do tego czasu zespół będzie trenował pod okiem jego asystenta - Grzegorza Kurdziela.

W oświadczeniu, które pojawiło się w poniedziałek po południu na stronie oficjalnej Cracovii, Probierz "przeprosił za zamieszanie", podziękował za zaufanie Januszowi Filipiakowi i potwierdził, że przy rezygnacji kierował się wyłącznie powodami osobistymi.

Pełna treść oświadczenia trenera Michała Probierza:

"W związku z wypowiedzianymi przeze mnie słowami na konferencji prasowej po meczu ligowym z Wartą Poznań, dotyczącymi mojej przyszłości w MKS Cracovia SSA, informuję, że po serii rozmów z Panem Profesorem Januszem Filipiakiem wspólnie postanowiliśmy kontynuować misję tworzenia silnego Klubu.

Moja pierwotna decyzja była podyktowana tylko i wyłącznie względami natury osobistej. Tym samym pragnę zdementować pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia, sugerujące jakoby u jej źródła leżał rzekomy konflikt z wiceprezesem Jakubem Tabiszem czy samym Profesorem Januszem Filipiakiem. Przeciwnie - okazane mi przez Zarząd w tym trudnym momencie zaufanie i wsparcie stało się podstawą zmiany mojej decyzji o rezygnacji. Jednocześnie z całą stanowczością chcę zaznaczyć, że moje rozmowy z prezesem Klubu toczone były w przyjacielskiej atmosferze i w żadnym momencie ich trwania nie pojawiał się argument dotyczący jakichkolwiek kar umownych.

Ponadto chciałbym przeprosić całą społeczność Cracovii za powstałe zamieszanie, ale również prosić o zrozumienie i wyrozumiałość. Emocje po przegranym meczu, jak i nawarstwiające się kwestie osobiste wzięły górę. Jestem przekonany, że po kilku dniach wypoczynku wrócę do pracy ze zdwojoną siłą i wspólnie będziemy cieszyć się z wielu zwycięstw Cracovii.

Do momentu mojego powrotu z urlopu, tj. do piątku 5 lutego obowiązki I trenera pełnić będzie trener Grzegorz Kurdziel."

Michał Probierz prowadzi Cracovię od czerwca 2017 roku. Przez 3,5 roku zdobył z nią Puchar i Superpuchar Polski, a w lidze uplasował się najwyżej na 4. miejscu. W obecnym sezonie jego drużyna plasuje się w ekstraklasie na 12. miejscu z dorobkiem 16 punktów, aczkolwiek trzeba pamiętać, że wpływ na ten wynik ma kara pięciu ujemnych punktów dla Cracovii za korupcję sprzed kilkunastu lat.