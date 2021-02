Grał w Chelsea i Fenerbahce, teraz zagra w ekstraklasie! Hitowy transfer Zagłębia Lubin

Miroslav Stoch jest postacią, której wielu kibicom piłki nożnej nie trzeba przedstawiać. W barwach reprezentacji Słowacji ten 31-letni skrzydłowy rozegrał 60 meczów, w których strzelił sześć goli. Reprezentował swój kraj zarówno na mistrzostwach świata w RPA w 2010 roku, jak i na Euro 2016.

Słowak może się pochwalić również bogatą karierą klubową, w której grał dla takich zespołów, jak Chelsea, Twente Enschede, Fenerbahce Stambuł, Slavia Praga czy ostatnio PAOK Saloniki. Zaliczył pojedyncze występy w angielskiej Premier League (4), ponad 100 meczów tureckiej SuperLig, a także kilkadziesiąt spotkań w Lidze Europy, holenderskiej Eredivisie czy greckiej Superleague.

Chce zagrać na Euro

Po odejściu z PAOK-u latem 2020 roku Miroslav Stoch przez blisko pół roku pozostawał bez klubu. Z Zagłębiem Lubin związał się kontraktem do końca sezonu i poprzez dobre występy w ekstraklasie chce wywalczyć sobie miejsce w reprezentacji Słowacji na zbliżające się mistrzostwa Europy, gdzie jednym z jej grupowych rywali będą Polacy.

- Czuję się bardzo dobrze po podpisaniu umowy. W podjęciu decyzji na pewno pomogło mi to, że znam osoby ze sztabu szkoleniowego z trenerem Sevelą i Lubomirem Guldanem na czele. Rozmowy były bardzo konkretne, dlatego zdecydowałem się na Zagłębie. Myślę, że Lubin to dobre miejsce dla piłkarza. Mam nadzieję, że jak najszybciej będę mógł wybiec na boisko, by pomóc drużynie – mówił po podpisaniu umowy doświadczony Słowak, cytowany przez oficjalną stronę internetową Zagłębia.

- Wiedzieliśmy, że Miroslav jest wolnym zawodnikiem. Znam go bardzo dobrze jeszcze z czasów reprezentacji, więc myślę, że to pomogło w negocjacjach. Miro ma w sobie bardzo dużo motywacji, by grać. Chce pomóc Zagłębiu, ale również sobie przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy – dodawał dla mediów klubowych dyrektor sportowy Miedziowych Lubomir Guldan.

W Lubinie Miroslav Stoch będzie występował z numerem 39. Zagłębie zdecydowało się na jego transfer m.in. ze względu na problemy zdrowotne Sasy Zivca. Zagłębie Lubin jest aktualnie siódmą drużyną ekstraklasy z dorobkiem 22 punktów. Zawodnicy Martina Seveli najbliższy mecz rozegrają w piątek, gdy zmierzą się w Poznaniu z Lechem.