Nieprawdopodobny rozwój. Polski piłkarz rusza śladami gwiazd. "Zlekceważyli go"

Erling Haaland, Sadio Mane, Dayot Upamecano, Naby Keita, Dominik Szoboszlai, Munas Dabbur, Takumi Minamino - to tylko kilku najbardziej znanych zawodników, którzy w ostatnich latach przewinęli się przez Red Bulla Salzburg i trafili do zdecydowanie silniejszych klubów z najmocniejszych lig w Europie.

Za kilka lat w ślady gwiazd będzie mógł pójść Kamil Piątkowski z Rakowa Częstochowa. W poniedziałek środkowy obrońca został zawodnikiem Red Bulla Salzburg, który od razu wypożczył go do Rakowa do końca sezonu. Paweł Grabowski z "Newonce Sport" poinformował, że kwota transakcji wyniesie około sześciu milionów euro plus bonusy.

"Zagłębie popełniło błąd"

Obrońca, który w czerwcu skończy dopiero 21 lat, jest wychowankiem UKS-u 6 Jasło. W 2014 roku Piątkowski trafił do Karpat Krosno, gdzie spędził kolejne dwa lata. - Kamil miał bardzo duże chęci do ciężkiej pracy, której się nie bał. Był bardzo sumienny, jako pierwszy przychodził na treningi i schodził z nich jako ostatni. Miewał małe problemy z wytrzymałością i nadwagą, ale właśnie dzięki ciężkiej pracy udało mu się je przezwyciężyć. Na pewno nie dostał nic za darmo - w rozmowie z "TV Beniaminek" powiedział o Piątkowskim jego były trener z Krosna, Marek Adamiak.

Talent zawodnika doceniło Zagłębie Lubin, gdzie Piątkowski spędził kolejne trzy lata. - Byłem w jednej z najlepszych akademii w Polsce, gdzie wiele się nauczyłem. Mieliśmy dobre wyniki w zespołach juniorskich i później w rezerwach w trzeciej lidze. Ostatecznie szansy w Zagłębiu Lubin nie dostałem, ale trzeba było to uszanować, takie były decyzje trenerów. Kończył mi się kontrakt, widziałem, że mogę nie dostać szansy, więc postanowiłem skorzystać z zainteresowania i oferty Rakowa - opowiadał w tej samej rozmowie Piątkowski.

Chociaż w pierwszym klubie zawodnikowi zdarzało się grywać nawet w roli napastnika, to w Lubinie ostatecznie zrobiono z niego środkowego obrońcę. Dziś jedną z najsilniejszych stron Piątkowskiego jest wyprowadzenie piłki. Umiejętność gry nią nabył między innymi przy okazji gry na różnych pozycjach, bo jeszcze w Zagłębiu czasami ustawiany był jako defensywny pomocnik.

- Zagłębie Lubin popełniło błąd, rezygnując z tego chłopaka. Zlekceważyli go. Temat Rakowa pojawił się już po pierwszej obserwacji. Na pierwszy rzut oka było widać, że to piłkarz z dużym potencjałem motorycznym, technicznym i fizycznym. Mieć środkowego obrońcę z rozegraniem i potencjałem motorycznym? W Polsce to graniczy z cudem. Tutaj mieliśmy jeszcze młodzieżowca. Ważne jest to, że trafił na dobrych trenerów. Dzięki pracy z Markiem Papszunem taktycznie wskoczył na wyższy poziom - w rozmowie z Krystianem Juźwiakiem ze Sport.tvp.pl opowiadał skaut Rakowa, Oskar Jasiński.

Trudne początki w Częstochowie

Nie było jednak tak, że Piątkowski, który nie doczekał się szansy w Zagębiu Lubin, z miejsca stał się ważnym piłkarzem Rakowa Częstochowa. Wręcz przeciwnie, jego początki w nowym klubie były bardzo trudne i już na pierwszym treningu miał zebrać burę od Papszuna.

- Na początku było bardzo ciężko, musiałem nauczyć się nowej taktyki, bo w Rakowie gramy w ustawieniu 3-4-3 albo 3-5-2, więc to zupełnie inne granie niż w obronie złożonej z czterech zawodników. Z dnia na dzień pracowałem jednak bardzo ciężko i zwiększałem swoją pewność siebie - opowiadał w rozmowie z "TV Beniaminek" Piątkowski.

Na debiut w ekstraklasie obrońca nie czekał długo, bo już w 5. kolejce poprzedniego sezonu zagrał kilka minut przeciwko Lechii Gdańsk (2:1). Na pierwszy mecz w pierwszej jedenastce przyszło mu jednak czekać kolejne dwa miesiące. W 12. kolejce Raków z Piątkowskim w składzie pokonał Śląsk Wrocław 1:0.

Dla zawodnika był to moment przełomowy. Chociaż na początku Piątkowski grywał jeszcze w roli wahadłowego, to miejsca w składzie już nie oddał. Od października 2019 roku obrońca opuścił tylko cztery mecze ligowe. W tym sezonie Piątkowski jest jedynym piłkarzem z pola, który rozegrał wszystkie 15 kolejek ekstraklasy od pierwszej do ostatniej minuty. Oprócz niego sztuki tej dokonało tylko sześciu bramkarzy: Karol Niemczycki z Cracovii, Martin Chudy z Górnika Zabrze, Frantisek Plach z Piasta Gliwice, Dante Stipica z Pogoni Szczecin, Krzysztof Kamiński z Wisły Płock oraz Dominik Hładun z Zagłębia Lubin.

- Kamil w ostatnim czasie zrobił ogromny postęp. Wydaje mi się, że kluczowe znaczenie miała zmiana pozycji. Uważam, że rola środkowego obrońcy w ustawieniu z trójką stoperów jest dla niego optymalna, jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki i grę w defensywie. Piątkowski to zawodnik szybki i silny, który nie tylko potrafi grać piłką, czego dziś często wymaga się od stoperów, ale też doskonale broniący - w rozmowie ze Sport.pl mówi selekcjoner reprezentacji Polski U-19, Jacek Magiera.

Praca poza boiskiem

Czym konkretnie Piątkowski mógł zaimponować skautom Red Bulla Salzburg? "W tym sezonie młody Polak jest w czołówce klasyfikacji defensywnych pojedynków (16. miejsce pod względem liczby starć), ale nikt w dwudziestce nie ma takiej skuteczności (74%). Tylko pięciu zawodników odzyskało piłkę więcej razy na połowie przeciwnika od obrońcy Rakowa, zebrał już ponad sto drugich piłek, do tego ma najwięcej przechwytów w swoim zespole. Z piłkarzy na jego pozycji nikt nie podejmuje tak wielu dryblingów i do tego udanych (śr. 1,56 w meczu), tylko co czwarty jego odbiór jest nieudany. Według danych firmy SportSolver ma również jedne z najlepszych spośród obrońców wyniki podań prostopadłych, w pole karne oraz strefę ataku. Już dzięki takim danym nazwisko Piątkowskiego musiało wyróżnić się w systemie Salzburga" - w tekście na portalu "Łączy Nas Piłka" napisał analityk reprezentacji Polski U-19, Michał Zachodny.

- Kamil ma nieprawdopodobny potencjał motoryczny. Zwrotność, szybkość, umiejętność wyprowadzenia piłki - to cechy, które musi mieć nowoczesny środkowy obrońca, by trafić do silnego klubu. I Kamil to wszystko ma. Poza tym to zawodnik o bardzo dobrym wyszkoleniu technicznym. Nie ma problemów z krótkim wyprowadzeniem piłki, gdy trzeba zagrać dalej, podnosi głowę i po prostu zagrywa, a gdy trzeba podprowadzić piłkę kilkanaście metrów, również jest w stanie to zrobić. To młody zawodnik, który wciąż ma wielki potencjał i będzie coraz lepszy - mówi nam asystent Marka Papszuna, Goncalo Feio.

Każda osoba wypowiadająca się na temat Piątkowskiego, podkreśla też jego dojrzałość i pracę, jaką wykonuje poza boiskiem. - To jest bardzo rozsądny chłopak, który zrobił wielki postęp nie tylko na murawie, ale rozwinął też swoją świadomość i stał się dojrzalszy jako człowiek. To bardzo ważne w kontekście transferu. Jeśli chce coś osiągnąć w silniejszej lidze, musi być dojrzały i wydaje mi się, że Kamil osiągnął już odpowiedni poziom. Wybór klubu też jest świadomą decyzją i uważam ją za bardzo mądrą - powiedział Papszun w niedzielnym programie "Cafe Futbol", zanim jeszcze w mediach pojawiła się informacja o transferze do Red Bulla Salzburg. Wcześniej piłkarza łączono między innymi z Borussią Dortmund i AC Milanem.

Magiera: Kamil był u mnie tylko na jednym zgrupowaniu i w dwóch meczach rozegrał 50 minut, ale zdążyłem z nim porozmawiać jak z każdym z zawodników. Było to w listopadzie 2019 roku i przedstawił mi wtedy swoje cele i zadania na najbliższe miesiące. Wspominał o ciężkiej pracy, rozwoju indywidualnym i inwestowaniu w siebie. Kamil ćwiczy nie tylko w klubie, ale też na innych płaszczyznach i to widać gołym okiem.

Feio: O Kamilu mogę mówić w samych superlatywach. Kiedy przyszedłem do Rakowa, on był w klubie od sześciu miesięcy. Przez ostatni rok widziałem, jak się rozwija i muszę przyznać, że postęp, jakiego dokonał, jest niesamowity. Kamil ma wszystko, czego potrzebuje zawodnik na wysokim poziomie i nie mówię tu tylko o umiejętnościach piłkarskich. Jeszcze niedawno miewał na przykład problemy z koncentracją czy nierówną formą, a dzisiaj jest piłkarzem dużo bardziej poukładanym i solidnym. Kamil wykonał wiele pracy poza boiskiem, przykładając mnóstwo uwagi do regeneracji czy treningu mentalnego.

Zanim Piątkowski wyjedzie do Salzburga, najbliższą rundę spędzi jeszcze w Częstochowie, gdzie z Rakowem może powalczyć nawet o mistrzostwo Polski. Ważny krok w tym kierunku zespół Papszuna może wykonać w sobotę, kiedy na wyjeździe zagra z aktualnym mistrzem i wiceliderem ligi, Legią Warszawa. Początek spotkania o godzinie 20.