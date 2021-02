Oficjalnie: Kapitan Wisły Płock wraca do byłego klubu. "Zdecydowały względy prywatne"

Uryga w Wiśle Kraków wychowywał się od 11. roku życia i reprezentował jej barwy przez 12 lat, rozegrawszy 94 mecze w ekstraklasie. Dopiero latem 2017 roku przeniósł się do jej imienniczki z Płocka, w której spisywał się na tyle dobrze, że w ostatnim czasie był nawet kapitanem drużyny Radosława Sobolewskiego.

Alan Uryga do Krakowa wróci latem po czteroletniej przerwie. 26-latek związał się z Wisłą pięcioletnią umową obowiązującą od 1 lipca 2021 roku Do końca sezonu Uryga będzie grał jeszcze w barwach "Nafciarzy".

Zadecydowały względy prywatne

- Wspólnie z moimi najbliższymi zadecydowaliśmy, że to odpowiedni moment na powrót do domu, do Krakowa. Oczywiście do 1 lipca wciąż będę zawodnikiem Wisły Płock i zapewniam z pełną odpowiedzialnością, że będę podchodził do moich obowiązków z pełnym poświęceniem, jak dotychczas. Pragnę jeszcze podkreślić, że bardzo doceniam walkę i zaangażowanie władz Wisły, które robiły wszystko, żeby zatrzymać mnie w Płocku na dłużej. Przyznam jednak, że tutaj zadecydowały nawet bardziej względy prywatne - powiedział Uryga, cytowany przez oficjalną stronę Wisły Płock.

W zespole z Płocka Uryga do tej pory rozegrał 102 spotkania w ekstraklasie, w których strzelił 14 goli. Łącznie w najwyższej klasie rozgrywkowej zaliczył 196 występów.

Wisła Kraków po 15 kolejkach zajmuje w ekstraklasie 14. miejsce z dorobkiem 14 punktów. Jej imienniczka z Płocka ma pięć "oczek" więcej i plasuje się na 9. pozycji. Alan Uryga jest z kolei trzecim zawodnikiem, który związał się z Białą Gwiazdą od nowego sezonu 2021/22. Wcześniej uczynili to dwaj młodzieżowcy - Mateusz Młyński z Arki Gdynia i Hubert Sobol z Lecha Poznań.