Kamery uchwyciły zachowanie sztabu Zagłębia Lubin. Crnomarković miał celowo dostać żółtą kartkę [WIDEO]

Zagłębie Lubin zaliczyło prawdziwy falstart w rundzie wiosennej. "Miedziowi" gładko przegrali na własnym boisku z Wisłą Płock 0:2, a do tego przed kolejnym meczem z Lechem Poznań stracili dwóch podstawowych stoperów. Dominik Jończy przeciwko "Nafciarzom" obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę za faul taktyczny, a Djordje Crnomarković został ukarany czwartą żółtą kartką w sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Tyle że Crnomarković przeciwko "Kolejorzowi" i tak by nie mógł wystąpić. Wszystko za sprawą tzw. "klauzuli strachu" zawartej w umowie wypożyczenia Serba z Lecha do Zagłębia. Wobec tego, jak uchwyciły kamery w piątkowym meczu z Wisłą, sztab szkoleniowy Zagłębia namawiał Crnomarkovicia do złapania w końcówce żółtej kartki, a serbski obrońca wykonał zadanie. Tuż przed końcowym gwizdkiem bardzo ostro potraktował wślizgiem Piotra Pyrdoła i sędzia Daniel Stefański nie miał innej możliwości, jak tylko ukarać obrońcę Zagłębia.

Raków Częstochowa pokonany na własnym boisku! Nowy lider ekstraklasy!

Czy Crnomarković zostanie dodatkowo ukarany?

Bardzo podobna sytuacja wydarzyła się na polskich boiskach pół roku temu w pierwszej lidze, gdy trener Radomiaka Radom Dariusz Banasik otwarcie przyznał na konferencji prasowej po meczu z Odrą Opole, że nakazał zdjąć koszulkę schodzącemu z boiska Brazylijczykowi Leandro. Lider Radomiaka, który opuszczał plac gry z powodu kontuzji, obejrzał w ten sposób 4. żółtą kartkę i nie zagrał w kolejnym spotkaniu swojej drużyny, z którego i tak wyeliminowała go kontuzja.

Był w Milanie, obserwowała go Barcelona, a teraz debiutuje w ekstraklasie. Transfer roku?

Komisja Dyscyplinarna PZPN wówczas wszczęła postępowanie ukarała Banasika karą pieniężną o wysokości 3 tysięcy złotych. Na zawodnika z kolei nie nałożono żadnej dodatkowej sankcji.

W ostatnich latach w identycznej sprawie mniej wyrozumiała była UEFA, o czym przekonał się chociażby Sergio Ramos, który za celowe wykartkowanie się w spotkaniu z Ajaksem Amsterdam (2:1) otrzymał dwa mecze kary - jeden za nadmiar żółtych kartek i drugi za celowe działanie w tym celu. Hiszpan jednak wówczas zupełnie w swoich działaniach się pomylił, bo w rewanżu, który oglądał z trybun, to Holendrzy wygrali aż 4:1 i awansowali dalej.