Wisła Kraków wygrała walkę o utalentowanego piłkarza! Czeka ją spory wydatek

Wisła Kraków jest bardzo blisko pozyskania lewego obrońcy Krystiana Wachowiaka. O 19-latka z Chojniczanki Chojnice walczyło kilka klubów z Ekstraklasy (m.in Cracovia), ale nikt nie chciał zgodzić się na oczekiwania finansowe klubu z Chojnic, który początkowo chciał 600 tysięcy złotych i 20 procent od kolejnego transferu. Najbardziej konkretna była jednak Wisła Kraków, która po około miesięcznych negocjacjach porozumiała się z klubem z północy Polski.

Wisła Kraków wygrała walkę o utalentowanego piłkarza

Jak teraz informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, wszystko jest już właściwie dograne, a Wachowiak jest niemal piłkarzem Wisły. Obie strony czekają tylko na sporządzenie umowy. - Wygląda na to, że Krystian Wachowiak jednak odejdzie z Chojniczanki Chojnice do Wisły Kraków. Klub z Krakowa wrócił do rozmów i zdecydował się na transfer. Słyszę, że warunki są takie: ok. 500 tys. złotych i 18 proc. od kwoty następnego transferu dla Chojniczanki. Zostały już tylko szczegóły - napisał na Twitterze dziennikarz Wojciech Piepiorka.

Według naszych informacji Wisła Kraków nie będzie musiała przelać całej kwoty od razu na konto Chojniczanki, a kluby porozumiały się w sprawie rozłożenia płatności na raty. To ważne w kontekście nie najlepszej sytuacji finansowej Białej Gwiazdy.

Kim jest Krystian Wachowiak?

Krystian Wachowiak jest wychowankiem Zawiszy Bydgoszcz, który do Chojniczanki dołączył w styczniu 2018 r. Ma na koncie 29 spotkań w I lidze i 17 w II. Łącznie strzelił cztery gole oraz zanotował pięć asyst. Aktualny kontrakt 19-latka obowiązuje do końca czerwca 2022 r.

Wisła zajmuje dwunaste miejsce w tabeli ekstraklasy. W rundzie jesiennej krakowianie zdobyli 14 punktów w 14 spotkaniach. W niedzielę ekipa z Krakowa wznawia sezon po przerwie zimowej. W pierwszym meczu zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice. Początek o godz. 15.

