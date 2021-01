Kolejne zakażenia koronawirusem w Legii. Dwóch piłkarzy przebywa w izolacji

Kilka dni temu Legia Warszawa poinformowała o wykryciu zakażenia koronawirusem u 19-letniego bramkarza, Cezarego Miszty. Zawodnik został odesłany na izolację. Według najnowszego raportu medycznego do piłkarza dołączyli do niego Walerian Gwilia oraz trzech członków sztabu szkoleniowego.

Legia Warszawa walczy z koronawirusem. Większość składu zagra z Podbeskidziem

Pierwsze badanie na obecność koronawirusa Gwilia przeszedł w środę 27 stycznia. Wynik był negatywny, a zawodnik pozostał w domu. Zawodnika skierowano na izolacje przez rezultat powtórzonego dzień później badania, które wskazało wynik pozytywny.

Jak informuje klub, pozostała część zespołu, sztab szkoleniowy oraz klubowe media badania na obecność wirusa przeszli w piątek, 29 stycznia. Wszyscy uzyskali wynik negatywny. "Drużyna przygotowuje się do niedzielnego meczu z Podbeskidziem" - czytamy na stronie Legii Warszawa.

Wiadomo również, że kolejnym zawodnikiem, którego zabraknie na niedzielnym spotkaniu, jest Kacper Skibicki, który pod koniec zgrupowania w Dubaju doznał częściowego uszkodzenia więzadła rzepkowo-udowego. Do zdrowia wraca natomiast Bartosz Kapustka. Pomocnik Legii na poniedziałkowym treningu stłukł łydkę. We wtorek zawodnik przechodził rehabilitację, w środę trenował indywidualnie i w czwartek powinien wrócić do zajęć z całym zespołem.

Po 14 kolejkach ekstraklasy mistrzowie Polski prowadzą w tabeli z dorobkiem 29 punktów. Piłkarze Czesława Michniewicza mają punkt przewagi nad Rakowem Częstochowa i Pogonią Szczecin. Początek meczu Podbeskidzie - Legia o 17:30.