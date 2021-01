Oficjalnie: Murawski wróci do ekstraklasy po czterech latach! "Mam zadanie do wykonania"

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, Lech Poznań chciał sprowadzić wychowanka Piasta Gliwice już teraz, ale transfer został zablokowany przez Denizlispor. Turcy nie chcieli pozbywać się swojego kluczowego zawodnika, a spłatą zaległości wobec niego wyłączyli możliwość jednostronnego rozwiązania kontraktu przez 26-letniego środkowego pomocnika.

- Nie było niestety możliwości, żebym trafił do Lecha już teraz, bo w moim obecnym klubie, czyli Denizlisporze, mam jeszcze zadanie do wykonania, jakim jest utrzymanie się w lidze. Od razu powiedziano mi, że nie ma możliwości, żeby mnie sprzedali już w zimowym oknie transferowym, nawet gdyby wpłynęła za mnie oferta, bo jestem ważnym zawodnikiem zespołu i potrzebują mnie w walce o pozostanie w lidze. Dlatego zostaję tutaj, chcę pomóc mojej obecnej drużynie, ale od 1 lipca otwieram nowy rozdział w swoim życiu o nazwie Lech Poznań i będę gotowy na to, żeby razem z nim walczyć o sukcesy. Będę dawał z siebie wszystko, by godnie reprezentować barwy Kolejorza - powiedział Murawski, cytowany przez oficjalną stronę internetową Lecha.

Powrót do Polski po czterech latach

Radosław Murawski w barwach Piasta Gliwice rozegrał 125 meczów w ekstraklasie, w których strzelił 4 gole. Później wychowanek gliwiczan przeniósł się do włoskiego Palermo, a od 2019 roku, po karnej degradacji klubu z Sycylii do Serie C, broni barw tureckiego Denizlisporu. W obecnym sezonie tureckiej Superlig zaliczył 16 występów (1 gol i 1 asysta), będąc podstawowym piłkarzem walczącej o utrzymanie drużyny.

Dla Lecha Poznań jest to czwarty transfer sfinalizowany w zimowym oknie transferowym. Wcześniej do drużyny Dariusza Żurawia dołączyli Jesper Kallstroem (Djurgardens IF), Antonio Milić (Anderlecht) i Bartosz Salamon (SPAL 2013), którzy już w rundzie wiosennej będą reprezentować barwy "Kolejorza".

Lech po rundzie jesiennej ekstraklasy zajmuje w tabeli dziewiąte miejsce z dorobkiem 17 punktów. Wicemistrz Polski, który do ligowego podium traci aż 11 "oczek", rozpocznie piłkarską wiosnę w sobotę, gdy zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.