Michniewicz doczekał się pierwszego transferu do Legii. Czy i kiedy będą następne?

Marko Janković to 23-krotny reprezentant Czarnogóry, który może grać na prawym i na lewym skrzydle lub jako ofensywny pomocnik. Wszystko wskazuje, że to on będzie pierwszym zimowym transferem Legii. Celowo nie piszemy, że będzie pierwszym wzmocnieniem, bo choć rozmowy kontraktowe z Jankoviciem w zasadzie zakończyły się i od transferu do Legii dzielą go już tylko testy medyczne (przechodzić je będzie w czwartek i w piątek), to 24-letni Czarnogórzec nie może ostatnich miesięcy zaliczyć do udanych. Jesienią zagrał w drugoligowym SPAL tylko trzy razy, z czego ani razu w pełnym wymiarze. Spędził na boisku raptem 164 minuty.

Janković to piłkarz do odbudowy. Ale Legia na rynku transferowym musi poruszać się w takich realiach. Słowem: szukać okazji albo na nie cierpliwie czekać. Jak w przypadku Jankovicia, za którego nie trzeba płacić kwoty odstępnego, bo Czarnogórzec w połowie stycznia rozwiązał swój kontrakt ze SPAL.

Legia pozbywa się piłkarzy

Jeszcze kilka tygodni kadra Legii była przerośnięta jak na 16 meczów w ekstraklasie, które zostały jej do końca sezonu. Kiedy pod koniec grudnia, dzień po porażce ze Stalą Mielec (2:3), Czesław Michniewicz spotkał się z dziennikarzami, nie sprawiał wrażenia jakby domagał się transferów za wszelką cenę. Ale potem z klubu zaczęli odchodzić piłkarze: William Remy, Paweł Stolarski, Vamara Sanogo, Maciej Rosołek, Michał Karbownik. A do Dubaju na styczniowe zgrupowanie nie polecieli też 37-letni Inaki Astiz, który powoli kończy karierę i jest już w Legii szykowany do bycia trenerem oraz Luis Rocha i Jose Kante, którzy dostali od Legii wolną rękę w poszukiwaniu sobie nowych klubów.

Michniewicz na zimowy obóz w Dubaju zabrał 29 zawodników, ale aż siedmiu z nich to byli młodzieżowcy: bramkarz Kacper Tobiasz (18 lat), obrońcy Ariel Mosór (17), Jegor Macenko (19), Nikodem Niski (18), pomocnicy Kacper Skibicki (19), Jakub Kisiel (17) i Bartłomiej Ciepiela (19). Dwóch z nich - Mosór i Skibicki - są już po debiucie w ekstraklasie. Pozostali wciąż na ten debiut czekają. Tak samo, jak na nowych piłkarzy w drużynie czeka Michniewicz. Bo o ile trener Legii w grudniu niewiele mówił o transferach, o tyle na styczniowym zgrupowaniu już zaczął się ich domagać. I to otwarcie.

- Nasza sytuacja kadrowa jest trudna. Jeśli wszyscy zawodnicy są zdrowi, to kadra doświadczonych zawodników wygląda fajnie. Nigdy jednak tak nie jest, bo są kartki, kontuzje i inne okoliczności. Na pewno czeka nas trudna runda. Na szczęście okno transferowe się jeszcze nie zamyka i liczę na to, że ktoś do nas dołączy. Mamy pozycje, na których przydałaby się nam większa konkurencja, bo teraz jest mała lub jej nie ma w ogóle. Nie chodzi o to, że obecni zawodnicy się nie starają, ale by się rozwijać, muszą być naciskani przez innych, Przykład naszej bramki pokazuje to najlepiej, że gdzie jest konkurencja i rywalizacja, tam cały czas jest postęp - mówił Michniewicz na koniec zgrupowania w Dubaju, które podsumował z legijnymi serwisami: legioniści.com i Legia.Net.

Legia szuka takich, którzy podniosą jakość

- Chcemy mieć w drużynie zawodników, którzy podniosą poziom zespołu. Na tę chwilę na liście są trzy nazwiska - mówił niedawno dyrektor sportowy Radosław Kucharski w rozmowie z oficjalną stroną Legii. Z nowych piłkarzy na razie pojawił się jeden - Janković. Ale jest za to wielu starych, którym po zakończeniu sezonu wygasają kontrakty, więc już teraz mogą zacząć rozmowy z innymi klubami. Artur Boruc, Radosław Cierzniak, Igor Lewczuk, Inaki Astiz, Luis Rocha, Marko Vesović, Mateusz Cholewiak, Paweł Wszołek, Jose Kante, Walerian Gwilia i Ariel Mosór. To grono zawodników, których umowy z Legią kończą się 30 czerwca.

Wiadomo, że niektóre z nich Legia chciałby przedłużyć. Chociażby kontrakty Wszołka, Vesovicia czy Gwilii, o którym pisze się, że interesuje się nim Anorthosis Famagusta, gdzie trenerem jest jego rodak - znany gruziński szkoleniowiec - Temur Kecbaja. Tylko że Legia nawet nie tyle chce przedłużyć kontrakt z Gwilą, ile zwyczajnie może to zrobić. I to jednostronnie, bo w obecnej umowie jest zawarta klauzula, która daje jej taką możliwość. Przedłużenia kontraktu z Gwilią o kolejne 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 roku.

Legia czeka na luty

- Kończące się kontrakty? To jest łatwy, ale i trudny moment dla klubu. Łatwy, bo nie musisz płacić odpraw, zawodnicy odchodzą. A trudny, bo musisz mieć przygotowanych w ich miejsce innych - mówił w grudniu Michniewicz. Trener Legii nie wspominał wtedy o nazwiskach graczy, którzy mogliby dołączyć do jego zespołu, ale wskazywał na pozycje. Że potrzebuje skrzydłowego, którego właśnie dostał, ale też napastnika. Że chciałby mieć w drużynie nowego piłkarza na tę pozycję o zupełnie innej charakterystyce niż Tomas Pekhart (najlepszy strzelec Legii w tym sezonie - 14 goli). Zbliżonej do charakterystyki Jakuba Świerczoka (7 goli), czyli napastnika Piasta Gliwice.

Nowego napastnika wciąż nie ma, ale przy Łazienkowskiej twierdzą, że mają na tę pozycję - tak samo, jak na środek i bok obrony - upatrzonych kilku zagranicznych piłkarzy. No i cierpliwie czekają. Przede wszystkim na luty, kiedy w tych najmocniejszych ligach w Europie zamkną się okna transferowe i na zakupy będą mogli ruszyć ci biedniejsi. Czyli także Legia, która po 14 kolejkach jest liderem ekstraklasy (ma o jeden punkt więcej od Rakowa) i w ten weekend wznowi ligowe rozgrywki od wyjazdowego spotkania z ostatnim w tabeli Podbeskidziem Bielsko-Biała (niedziela, 17.30).