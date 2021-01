Zmiany w strukturze Lecha Poznań. Nowy większościowy udziałowiec

Pod koniec maja 2006 roku doszło do fuzji Amiki Wronki z WKP Lechem Poznań, na mocy której powstał przekształcony własnościowo klub KKS Lech Poznań. Został on zgłoszony do rozgrywek ekstraklasy na licencji Amiki Wronki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Lech zapewnił nam solidną rozrywkę. Nikt nie oczekiwał fajerwerków"

Od tamtej pory większościowym właścicielem klubu był Jacek Rutkowski, twórca oraz główny udziałowiec koncernu Amica. "Nieco ponad dwanaście miesięcy temu rozpoczął proces przekazywania najpopularniejszego klubu sportowego w regionie w ręce swoich dzieci, co miało podkreślić rodzinny charakter przedsięwzięcia i sprawić, że na czele niebiesko-białych stanie następne pokolenie rodziny" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Lecha Poznań.

Lech ma nowego większościowego udziałowca

- Często byłem pytany, czy planuję sprzedać Kolejorza. Nigdy nie rozważałem takiej opcji. Zawsze podkreślałem, że Lech to klub rodzinny. I chcę, żeby tak pozostało przez długie lata - mówił wówczas prezes Jacek Rutkowski.

Dele Alli na wylocie z Tottenhamu. Wszystko zależy od powrotu byłej gwiazdy klubu

W środę klub poinformował, że procedura przejęcia Lecha przez dzieci Jacka Rutkowskiego dobiegła końca. Od teraz większościowym udziałowcem jest jego syn Piotr, a mniejszościowym córka, Maja.

"W związku ze zmianami właścicielskimi doszło również do zmian formalnych w zarządzie KKS Lech Poznań, na którego czele stanie teraz dwóch prezesów. Karol Klimczak jako prezes zarządzający nadal odpowiadać będzie za bieżące funkcjonowanie oraz biznesowy rozwój klubu. Z kolei Piotr Rutkowski jako prezes - właściciel będzie nadzorował nadal obszar sportowy klubu, a także wytyczał strategiczne kierunki jego rozwoju" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Lecha Poznań.

Media: Grosicki coraz bliżej odejścia z klubu. Strony negocjują warunki transferu

Po 14 kolejkach ekstraklasy wicemistrzowie Polski zajmują dopiero 9. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Zespół Dariusza Żurawia traci aż 11 punktów do trzeciej Pogoni Szczecin i drugiego Rakowa Częstochowa i jeden punkt więcej do lidera - Legii Warszawa.

Poznaniacy odrabianie strat rozpoczną w sobotę, kiedy zagrają na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Początek meczu o 20.