Gwilia odchodzi z Legii? Przecież miał przedłużyć kontrakt. Nowych piłkarzy ciągle nie ma

- Chcemy mieć w drużynie zawodników, którzy podniosą poziom zespołu. Na tę chwilę na liście są trzy nazwiska - mówił niedawno dyrektor sportowy Radosław Kucharski w rozmowie z oficjalną stroną Legii Warszawa. Nowych piłkarzy w drużynie mistrza Polski wciąż jednak nie ma. Jest za to wielu starych. I to wielu, którym po zakończeniu sezonu kończą się kontrakty, a więc mogą już teraz zacząć rozmowy z nowymi klubami.

Legia straci pomocnika? "Rozmowy się toczą"

Jednym z nich jest gruziński pomocnik Walerian Gwilia, którego pozyskaniem - jak informuje "Przegląd Sportowy" jest zainteresowany Anorthosis Famagusta, gdzie trenerem jest jego rodak Temur Kecbaja. Zresztą znany gruziński szkoleniowiec o tym, że chciałby pozyskać Gwilię, miał powiedzieć nawet publicznie - w jednym z programów w cypryjskiej telewizji.

Ale nie jest przesądzone, że Anorthosisowi to się uda, bo już kilka tygodni temu usłyszeliśmy przy Łazienkowskiej, że Gwilia jest w gronie piłkarzy, z którymi akurat Legia chciałaby przedłużyć kontrakt. A grono tych, którym wygasają umowy, jest duże, bo oprócz Gwilii są to Artur Boruc, Radosław Cierzniak, Igor Lewczuk, Ariel Mosór, Inaki Astiz, Luis Rocha, Marko Vesović, Mateusz Cholewiak, Paweł Wszołek i Jose Kante.

Legia wciąż szuka nowych piłkarzy

- Kończące się kontrakty? To jest łatwy, ale i trudny moment dla klubu. Łatwy, bo nie musisz płacić odpraw, zawodnicy odchodzą. A trudny, bo musisz mieć przygotowanych w ich miejsce innych - mówił w grudniu Czesław Michniewicz. Trener Legii nie wspominał wtedy o nazwiskach graczy, którzy mogliby dołączyć do jego zespołu, ale wyraźnie zasugerował, że najprawdopodobniej będą to piłkarze z zagranicy.

Napastnik i skrzydłowy. To najpilniejsze potrzeby mistrza Polski, do których doszedł teraz też lewy obrońca, bo wypożyczenie Michała Karbownika z Brighton właśnie zostało skrócone. A wszystko wskazuje na to, że Legia nie wiąże już przyszłości z Rochą, który mógłby być konkurencją dla Filipa Mladenovicia na tej pozycji.

Legia, która po 14 kolejkach jest liderem ekstraklasy (ma o jeden punkt więcej od Rakowa), w piątek zakończyła zgrupowanie w Dubaju. W środę mistrzowie Polski zagrają sparing z pierwszoligowym Stomilem Olsztyn, a w niedzielę wznowią ligowe rozgrywki od wyjazdowego spotkania z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Początek meczu o 17.30.

