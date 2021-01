Wisła Kraków ściąga kolejnego utalentowanego młodzieżowca! Tym razem z Lecha!

Hubert Sobol jest wychowankiem DKS Dobre Miasto, który w wieku 15 lat trafił do akademii Lecha Poznań. To właśnie w barwach "Kolejorza" 20-letni napastnik doczekał się debiutu w ekstraklasie. Miało to miejsce w sezonie 2018/19, w zwycięskim spotkaniu z... nowym pracodawcą Sobola Wisłą Kraków (1:0). W bieżących rozgrywkach Sobol zaliczył trzy występy w najwyższej klasie rozgrywkowej, a zdecydowanie więcej grał dla drugoligowych rezerw Lecha, w których jego bilans do 16 spotkań i 8 goli.

Podobnie jak zakontraktowany kilka dni temu Mateusz Młyński z Arki Gdynia, Hubert Sobol zostanie zawodnikiem Wisły Kraków dopiero 1 lipca 2021 roku, chyba że krakowianie, którzy w lipcu będą musieli jedynie zapłacić ekwiwalent za wyszkolenie, dogadają się z Lechem Poznań na temat transferu definitywnego już zimą.

Jedynym zawodnikiem, który już w styczniu wzmocnił drużynę Petera Hyballi, jest póki co Luksemburczyk Tim Hall, który jednak... w najbliższych dniach może jednak opuścić "Białą Gwiazdę" z powodu konfliktu z trenerem.

Wisła Kraków zajmuje dwunaste miejsce w tabeli ekstraklasy. W rundzie jesiennej krakowianie zdobyli 14 punktów w 14 spotkaniach, a piłkarską wiosnę rozpoczną od meczu z Piastem Gliwice na własnym stadionie, który zaplanowany jest na 31 stycznia.

