Dziwne wydarzenia w Wiśle Kraków! Piłkarz chce odejść tuż po transferze. "Wymiotował po treningu"

Tim Hall trafił do Wisły Kraków 14 stycznia bieżącego roku, podpisując z nią 2,5 letni kontrakt z opcją przedłużenia. Poprzednim pracodawcą trzykrotnego reprezentanta Luksemburga było portugalskie Gil Vicente.

Jak się okazuje, 23-latek może nie zagrzać zbyt długo miejsca w drużynie Białej Gwiazdy z powodu konfliktu z charyzmatycznym szkoleniowcem Wiślaków - Peterem Hyballą. Jak informuje Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty, Hall nie był w stanie wytrzymać bardzo ciężkich treningów, jakie zaordynował drużynie niemiecki trener. Na jednym z nich Hall miał zwymiotować, a ostra reakcja Hyballi doprowadziła do "nieprzyjemnej sytuacji" w trakcie zajęć.

Stosunki na linii Hall - Hyballa są bardzo napięte, a co gorsza, według doniesień organizm Luksemburczyka ucierpiał na tyle, że 23-letni zawodnik będzie gotów do gry dopiero za kilka tygodni. Czy będzie wówczas reprezentował Wisłę? To wcale nie jest pewne, bowiem po wspomnianej kłótni niewykluczone jest odejście Halla na wypożyczenie jeszcze w tym oknie transferowym. Media z Luksemburga piszą o nadzwyczajnym spotkaniu Hyballi z zarządem, na którym omawiano kwestie piłkarza. Może więc dojść do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, bo według naszych informacji obrońca nie chce już grać w tym klubie.

Wisła Kraków zajmuje dwunaste miejsce w tabeli ekstraklasy. W rundzie jesiennej krakowianie zdobyli 14 punktów w 14 spotkaniach, a piłkarską wiosnę rozpoczną od meczu z Piastem Gliwice na własnym stadionie, który zaplanowany jest na 31 stycznia.

