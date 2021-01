Wisła Kraków podpisała kontrakt z byłym kadrowiczem U-19. 20-latek przyjdzie za darmo

- Mateusz Młyński od 1 lipca 2021 roku zostanie zawodnikiem Białej Gwiazdy! - napisał klub z Krakowa na Twitterze.

Mateusz Młyński drugim transferem Wisły w zimowym oknie transferowym

20-letni skrzydłowy aktualnie gra w Arce Gdynia, gdzie ma ważną umowę do końca czerwca, więc mógł od stycznia negocjować z dowolnym klubem. Młyński postanowił, że będzie kontynuował karierę w Wiśle Kraków, która sprowadziła go za darmo. Skrzydłowy podpisał kontrakt z Białą Gwiazdą ważny aż do końca czerwca 2025 roku.

20-letni zawodnik dotychczas w ekstraklasie wystąpił w 39 spotkaniach i strzelił w nich trzy bramki oraz dołożył pięć asyst. W bieżących rozgrywkach I ligi Młyński ma na koncie 15 meczów w barwach Arki, w których zapisał na konto jedno trafienie i trzy zanotował trzy asysty. Jego dorobek uzupełniają dwa mecze w ramach Pucharu Polski. Portal Transfermarkt wycenia młodego skrzydłowego na 450 tys. euro. 20-latek grał również w reprezentacji Polski do lat 17, 18 i 19.

Młyński nie jest jedynym piłkarzem Wisły, który został zaprezentowany podczas trwającego zimowego okna transferowego. Wcześniej do drużyny prowadzonej przez Petera Hyballę dołączył obrońca Tim Hall. Oprócz tego Serafin Szota i Przemysław Zdybowicz wrócili do Białej Gwiazdy z wypożyczeń.