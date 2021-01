Oficjalnie: Lechia Gdańsk wzmacnia się przed rundą wiosenną ekstraklasy

Joseph Ceesay ma 22 lata, urodził się w Szwecji i właśnie tam spędził całą swoją dotychczasową karierę piłkarską. Posiadający również ghański paszport zawodnik w przeszłości reprezentował takie szwedzkie kluby, jak Hasselby SK, IF Brommapojkarna, Djurgardens IF, IK Frej, IK Brage oraz Dalkurg FF.

Poprzedni rok 2020, w drużynie Helsingborga, był z kolei pierwszym sezonem Ceesaya w najwyższej klasie rozgrywkowej w Szwecji - Allsvenskan. W 19 występach na tym poziomie 22-latek nie strzelił żadnego gola i zanotował jedną asystę.

Ceesay, który w Lechii będzie występował z numerem 22, podpisał z 'Biało-Zielonymi" dwuipółletni kontrakt - do końca czerwca 2023 roku. - Bardzo się cieszę, że podpisałem kontrakt z Lechią. Jestem pewny, że przenosiny do Gdańska to właściwy krok dla mnie i mojej kariery. Nie mogę się doczekać, aż dołączę do zespołu i będę mógł się przygotowywać do pierwszego meczu w barwach Lechii – powiedział po podpisaniu umowy nowy skrzydłowy Lechii na łamach klubowej stronie internetowej Lechia.pl.

Dla drużyny Piotra Stokowca będzie to już trzecie zimowe wzmocnienie. Wcześniej do gdańskiego zespołu dołączyli Ukrainiec Mykoła Musolitin z łotewskiej Valmiery, a także młody Jan Biegański z GKS Tychy.

Kuciak z nowym kontraktem

Wzmocnieniem Lechii można również nazwać przedłużenie kontraktu przez jej bramkarza - Dusana Kuciaka. 35-letni Słowak, który w Gdańsku jest już od stycznia 2017 roku, podpisał nową umowę z "Biało-Zielonymi" do końca czerwca 2023 roku.

Kuciak jest jednym z liderów Lechii Gdańsk. Wielokrotnie wybierany do grona najlepszych bramkarzy ligi zawodnik rozegrał dotąd dla gdańszczan 123 mecze ligowe, w których aż 41 razy zachowywał czyste konto.