Piłkarz chce się uwolnić od Cracovii. Czeka go rozprawa. Może przebierać w ofertach

Wdowiak ma ważny kontrakt z Cracovią do końca czerwca 2021 roku, ale nie może w niej grać już od wielu miesięcy. Pomocnik został odstawiony od składu po tym, jak nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu.

W sumie 24-latek zagrał zaledwie trzy razy w obecnym sezonie ekstraklasy. Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl poinformował, że Wdowiak będzie mógł wkrótce zmienić klub. Jednak zanim do tego dojdzie, piłkarza czeka najpierw rozprawa w Sądzie Piłkarskim PZPN. Rozstrzygnie ona, czy klub naruszył jego prawa i czy jego kontrakt z zespołem prowadzonym przez Michała Probierza zostanie rozwiązany wcześniej z winy klubu.

Sam piłkarz nie ukrywa, że chciałbym szybko opuścić zespół z Krakowa. Wdowiak sam złożył sprawę do Sądu Piłkarskiego w PZPN. Rozprawa została zaplanowana na 18 stycznia. Jeżeli potoczy się ona po myśli piłkarza, to będzie on mógł związać się z dowolnym klubem znacznie wcześniej niż na koniec sezonu. - To boczny skrzydłowy/napastnik, a takiego poszukuje Lech Poznań. Niewykluczone, że to on wygra wyścig o piłkarza. [...] W dodatku nie trzeba za niego płacić. Dla Lecha niemal ideał! Nie przesądzamy, że na pewno trafi do ekipy "Kolejorza", bo jeszcze może mieć propozycje z zagranicy, ale na naszym rynku to ponoć faworyt. Chętne są także Lechia, Pogoń i Raków - napisał Włodarczyk.

Wdowiak jest wychowankiem Cracovii i w jej barwach rozegrał 152 mecze, w których zdobył 13 goli i zaliczył 22 asysty. Z klubem sięgnął po Puchar Polski.