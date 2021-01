Brighton wykorzystało zapis w kontrakcie Karbownika. Inna sytuacja niż z Moderem

Wg dziennika 17. klub Premier League w obecnym sezonie skorzysta z prawa do szybszego ściągnięcia 19-latka do siebie. Co więcej, wbrew wcześniejszym doniesieniom, Karbownik nie zostanie wypożyczony do żadnego innego zespołu, tylko już wiosną będzie walczył o miejsce w składzie Brighton. Jak dodaje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, jest to również spowodowane spodziewanym odejściem Brazylijczyka Bernardo do austriackiego Red Bulla Salzburg, wobec czego trzykrotny reprezentant Polski byłby zmiennikiem na lewym wahadle dla Anglika Solomona Marcha.

Wg naszych informacji, Brighton miało podjąć decyzję o szybszym powrocie Karbownika do 15 stycznia i z tego zapisu skorzystało. Co więcej, w przeciwieństwie do przypadku Jakuba Modera, podobno nie przyniesie to Legii żadnych dodatkowych korzyści. Przypomnijmy, Lech otrzymał za swojego zawodnika dodatkowy milion euro za to, że ten już w styczniu przeniesie się na The Amex Stadium.

Odejście Karbownika jest sporym problemem dla trenera Legii Warszawa Czesława Michniewicza. 19-latek, który w 14 oficjalnych meczach rozegrał jesienią ponad 1000 minut, był bowiem jednym z dwóch podstawowych młodzieżowców mistrzów Polski, a teraz zostali oni jedynie z Bartoszem Sliszem. Co więcej, wcześniej do Arki Gdynia został wypożyczony Maciej Rosołek, wobec czego więcej minut prawdopodobnie dostanie Kacper Skibicki, a być może szkoleniowiec Legii zdecyduje się na odważne postawienie w bramce na 19-letniego Cezarego Misztę. Kolejni młodzieżowcy w kolejce do gry to Kacper Kostorz i Ariel Mosór.

Legia Warszawa w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy zdobyła 29 punktów w 14 spotkaniach i prowadzi w tabeli z przewagą jednego "oczka" nad Rakowem Częstochowa i Pogonią Szczecin. Swój pierwszy mecz wiosną podopieczni Czesława Michniewicza rozegrają wiosną 31 stycznia, gdy na wyjeździe zmierzą się z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

