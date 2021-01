Maciej Żurawski wypożyczony do Warty Poznań. "Oglądałem występy Macieja Żurawskiego"

Maciej Żurawski najpierw przedłużył kontrakt z Pogonią Szczecin do końca 2024 roku, a następnie został wypożyczony na pół roku do Warty Poznań. 20-letni pomocnik jest pierwszym wzmocnieniem drużyny Piotra Tworka w zimowym oknie transferowym. - Chcę grać jak najwięcej w PKO Ekstraklasie i pomóc Warcie Poznań utrzymać się w lidze, bo wiemy, że póki co sytuacja w tabeli nie jest zbyt ciekawa - mówi 20-latek na łamach oficjalnej strony internetowej Warty Poznań.

Nowy piłkarz Warty Poznań ma na koncie 17 występów w ekstraklasie (7 w tym sezonie, w którym strzelił swojego pierwszego gola w najwyższej lidze w Polsce). Zadebiutował w niej w maju 2019 roku. Ponadto ma na swoim koncie 18 występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Oficjalna strona poznańskiego klubu przypomina, że piłkarz wypożyczony z Pogoni Szczecin nosi to samo imię i nazwisko, co jeden z najbardziej znanych wychowanków Warty. Urodzony w 1976 roku Maciej Żurawski był jedną z największych gwiazd reprezentacji Polski, jej kapitanem. Zagrał w barwach narodowych 72 mecze i zdobył 17 bramek, występował na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.

RADOSŁAW JÓŹWIAK

- Gdy byłem młodym chłopakiem, to oglądałem występy Macieja Żurawskiego i teraz gdzieś tam pojawił się uśmiech na mojej twarzy, gdy okazało się, że będę występował w Warcie Poznań, czyli w klubie, w którym on rozpoczynał karierę – mówi Maciej Żurawski (rocznik 2000). – Nie sądzę jednak, żebym dostał imię po Macieju Żurawskim. Pochodzę z rodziny, która nie jest specjalnie sportowa, więc to kwestia przypadku, że noszę to samo imię i nazwisko, co były reprezentant Polski - podsumowuje.

Warta Poznań zajmuje 14. miejsce w tabeli ekstraklasy. Zespół Piotra Tworka w 14 meczach zdobył 13 punktów i ma cztery punkty przewagi nad ostatnim w tabeli Podbeskidziem Bielsko-Biała.