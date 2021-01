Polski talent z Manchesteru United może trafić do ekstraklasy. Są szczegóły oferty

Dziewiętnastoletni Bejger w poprzednim sezonie regularnie grał na prawej obronie w drużynie Manchesteru United do lat 23. Trudno mu jednak było się przebić do pierwszego składu. Ten sezon ma gorszy, bo wystąpił tylko w sześciu spotkaniach. Aż dziewięć razy nie było go nawet w kadrze meczowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Real wyszedł z kryzysu. "Dobrze, że Perez nie pociągnął za spust"

Michał Karbownik znów może zmienić klub! Anglicy mają nowy plan na Polaka

Która oferta przekona Anglików?

Dlatego też Bejger szuka nowego pracodawcy. Pod koniec grudnia wydawało się, że trafi on do rewelacji tego sezonu polskiej ekstraklasy, zajmującego drugie miejsce w tabeli - Rakowa Częstochowa. Był on już niemal dogadany z klubem, rozmawial z właścicielem Michałem Świerczewskim i trenerem Markiem Papszunem.

Nieoczekiwanie początek tego roku przyniósł zwrot w sprawie. Teraz w grze o Bejgera pojawił się kolejny klub polskiej ekstraklasy - Śląsk Wrocław. Według informacji portalu "Meczyki.pl" włodarze czwartego obecnie zespołu ligi złożyli już ofertę, którą "Czerwone Diabły" rozważają. Sam zawodnik jest zdecydowany na przeprowadzkę właśnie na Dolny Śląsk, a nie do Częstochowy. Jedynym zatem problemem może być, czy angielskich włodarzy zadowoli proponowana kwota transferu.

Nagły zwrot ws. piłkarza Legii Warszawa. Rozmowy zostały zerwane

Śląsk zaproponował wykupienie piłkarza w kwocie ok. 200 tys. euro, przejęcie jego pensji i większy procent. Natomiast włodarze ekipy spod Jasnej Góry zaoferowali wypożyczenie Bejgera z opcją pierwokupu.