Nagły zwrot ws. piłkarza Legii Warszawa. Rozmowy zostały zerwane

Jose Kante nie wyjechał z resztą składu Legii Warszawa na zgrupowanie do Dubaju. W tym czasie napastnik mistrza Polski negocjował warunki transferu do chińskiego Qingdao Huanghai. Portal Legia.net informuje jednak, że obie strony nie doszły do porozumienia. Zawodnik wrócił do treningów z rezerwami warszawskiego klubu.

Kilka dni temu pojawiła się informacja o rozpoczęciu negocjacji między Jose Kante a chińskim klubem z Qingdao. Według portalu meczyki.pl w transferze 30-latka pomagać miał m.in. były kapitan Legii Warszawa, Miroslav Radović. Obecnie nie wiadomo czy Kante wróci do pierwszego składu Czesława Michniewicza i wznowi treningi z resztą zespołu. Jeżeli klub podejmie taką decyzję, zawodnik będzie musiał jak najszybciej udać się do Dubaju, aby dołączyć do kolegów z drużyny. Wciąż nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Gwinejczyk.

Jose Kante trafił do Legii Warszawa w lipcu 2018 roku z Wisły Płock, pół roku spędził jednak na wypożyczeniu w hiszpańskim klubie Gimnàstic de Tarragona, do którego trafił w styczniu 2019 roku. Łącznie w Legii Warszawa Kante rozegrał 59 spotkań, strzelił w nich 19 goli, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze. Z polskim klubem związany jest do końca czerwca 2021 roku.