Lech wydał komunikat medyczny. Jeden z zawodników ma wirusa SARS-CoV-2

W niedzielne południe Lech Poznań wydał komunikat o tym, że u jednego z zawodników pierwszej drużyny wykryto Covid 19. Nie zdradził jednak personaliów piłkarza.

Piłkarz jest na kwarantannie i nie poleci do Turcji

- Piłkarze Lecha Poznań wraz ze sztabem szkoleniowym przeszli na początku przygotowań do rundy wiosennej PKO Ekstraklasy dwukrotnie testy na obecność w organizmie wirusa SARS-CoV-2. Informujemy, że u jednego z zawodników pierwszej drużyny wynik badania był pozytywny - czytamy w komunikacie.

Poznański klub dodał, że piłkarz ze względu na wcześniejsze objawy nie miał styczności z pierwszą drużyną. Został on bowiem odizolowany oraz wysłany na przymusową kwarantannę. Oznacza to również, że piłkarz nie poleci wraz z drużyną na blisko dwutygodniowe zgrupowanie do Turcji. Tam Lech Poznań zagra mecze sparingowe m.in z Dynamem Moskwa, Szachtarem Donieck oraz FK Rad Belgrad.

Do rozgrywek ligowych podopieczni Dariusza Żurawia wrócą 30 stycznia. Tego dnia w 15. kolejce ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.