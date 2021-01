Oficjalnie: Salamon wraca do Polski po 13 latach. "Czuję się tu doskonale"

- Naprawdę świetnie się tutaj czuję. Zastanawiałem się nad tym, jakie uczucia będą mi towarzyszyć przy okazji powrotu i muszę powiedzieć, że jest tak, jakbym nigdy stąd nie wyjechał. Kiedy we Włoszech zmieniałem kluby, na początku zawsze potrzebowałem trochę czasu, żeby oswoić się z nowym miejscem, a tutaj od samego początku czuję się w pełni swobodnie, zupełnie jak u siebie w domu - oświadczył Bartosz Salamon na stronie Lecha Poznań.

Wzmocnienie obrony ma być dla Lecha jednym z priorytetów zimowego okna transferowego. Zespół z Poznania skończył rok na 9. miejscu w tabeli, stracił niemal tyle samo goli (22), co strzelił (23). Dlatego do drużyny Dariusza Żurawia dołączył 9-krotny reprezentant Polski.

Salamon wraca do rodzinnego miasta po 13 latach we Włoszech

Salamon 13 lat spędził we Włoszech, na kilku poziomach rozegrał 271 meczów. Był graczem Milanu, Sampdorii, a ostatnio - SPAL. Kontrakt z tym zespołem obowiązywał go jeszcze przez pół roku, ale Polak zdecydował się na powrót do Poznania.

Obrońcą interesowała się ponoć także Legia, ale Salamon zdecydował się na powrót do rodzinnego miasta. Jest wychowankiem Concordu Murowana Goślina, ale potem uczył się futbolu w rezerwach i pierwszym zespole Lecha. Nie zdążył jednak zagrać w ekstraklasie, w 2007 r. wyjechał do Brescii.

W kadrze Salamon po raz pierwszy zagrał w 2013 r. w meczu el. do mistrzostw świata 2014 z San Marino. Adam Nawałka powołał go również na Euro 2016 we Francji. W tym sezonie, w barwach SPAL, zagrał 13 meczów w Serie B i zdobył dwie bramki.