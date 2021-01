Imponujący ośrodek pod Krakowem za 50 mln. "Warunki na europejskim poziomie"

Zobacz wideo Najlepsi młodzieżowcy w ekstraklasie

Cracovia Training Center powstało w Rącznej, która jest oddalona o około 10 kilometrów od Krakowa. Ośrodek zbudowano za blisko 50 milionów złotych (8,5 miliona pochodzi z dotacji od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Znajdują się w nim cztery pełnowymiarowe boiska trawiaste, dwa ze sztuczną nawierzchnią, stadion mieszczący 500 osób z podgrzewaną murawą oraz jeszcze jedno boisko trawiaste mające służyć okolicznym mieszkańcom. W budynku klubowym znajduje się jedenaście szatni, siłownia, pokoje do odnowy biologicznej, hotel, restauracja czy centrum konferencyjne.

REKLAMA

Probierz zachwycony nowym ośrodkiem treningowym

– Warunki do treningów mamy teraz na europejskim poziomie – cieszy się Michał Probierz. – Celowo nie chcieliśmy wyjeżdżać na obóz zagraniczny. Ten okres przygotowawczy jest bardzo krótki, a gdyby jakiś zawodnik złapał koronowirusa, to zdecydowanie łatwiej przejść to w kraju, a nie zagranicą, gdzie nie wiadomo jakie mogły nas dotknąć restrykcje dla całego zespołu – wyjaśnił szkoleniowiec "Pasów”.

Cracovia nie dokona transferów

W trakcie przygotowań do wznowienia sezonu w Ekstraklasie Cracovia rozegra pięć sparingów, w tym z Puszczą Niepołomice, GKS-em Katowice czy Koroną. Po raz pierwszy od lat krakowski klub nie dokona żadnego zimowego transferu. Probierz planuje dać szansę najzdolniejszym juniorom. Dzięki nowemu ośrodkowi o ich wyszkolenie będzie teraz jeszcze łatwiej.