Legia Warszawa może stracić piłkarza! Jose Kante o krok od nowego klubu

Wszystko wskazuje na to, że przygoda Jose Kante z Legią Warszawa dobiegła końca. Mistrz Polski przebudowuje kadrę, chce odciążyć listę płac i rozstać się z kilkoma zawodnikami. Z klubem pożegnał się już Domagoj Antolić, najlepszy piłkarz ekstraklasy w sezonie 2019/2020, a teraz to samo może stać się z Jose Kante. Portal meczyki.pl informuje, że 30-letni napastnik jest bardzo blisko transferu do ligi chińskiej, do klubu Qingdao Huanghai.

Miroslav Radović pomagał Jose Kante

"Negocjacje są na ostatniej prostej i wydaje się, że zakończą się sukcesem. Sprawa powinna wyjaśnić się w ciągu kilku następnych dni. W transferze Kante pomagał m.in. Miroslav Radović, który sam zaliczył przygodę na Dalekim Wschodzie. Pięć lat temu z Legii przenosił się do ekipy Hebei China Fortune" - czytamy.

Jose Kante trafił do Legii Warszawa w lipcu 2018 roku z Wisły Płock, pół roku spędził jednak na wypożyczeniu w hiszpańskim klubie Gimnàstic de Tarragona, do którego trafił w styczniu 2019 roku. Łącznie w Legii Warszawa Kante rozegrał 59 spotkań, strzelił w nich 19 goli, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze.