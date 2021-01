Sześciu piłkarzy na wylocie z klubu ekstraklasy. Lawina zmian ruszyła

Po zmianie trenera (zwolnieniu Krzysztofa Bredego i zatrudnieniu Roberta Kasperczyka) oraz wymianie niemal całego sztabu szkoleniowego, Podbeskidzie Bielsko-Biała podjęło kolejne ważne decyzje. Tym razem kadrowe. W barwach beniaminka nie zobaczymy już: Rafała Leszczyńskiego, Aleksandra Komora, Bartosza Jarocha, Tomasza Nowaka, Rafała Figiela i Ivana Martina. Cała szóstka może szukać nowych klubów, a ich miejsce w kadrze mają zająć nowi piłkarze. Dwóch jest już niemal pewnych, kolejni mają dołączyć.

Podbeskidzie w pierwszej części sezonu straciło najwięcej bramek w ekstraklasie - 38. Dlatego priorytetem było - i wciąż jest - wzmocnienie defensywy. Do drużyny dołączył już Rafał Janicki, a w jego ślady mają pójść Andrej Kadlec z Jagiellonii Białystok i Petar Mamić z Rakowa Częstochowa. 24-letni Słowak jest prawym obrońcą, do ekstraklasy trafił w styczniu 2019 roku ze Spartaka Trnava. W barwach Jagiellonii rozegrał 33 spotkania, strzelił jednego gola i miał dwie asysty. Mamić jest lewym obrońcą, do Polski przyjechał we wrześniu 2020 roku, ale nawet nie zadebiutował w Rakowie. W Podbeskidziu o miejsce w składzie ma walczyć z Kacprem Gachem.

Podbeskidzie zagra sparing z MSK Żylina

Dwaj boczni obrońcy to nie koniec ruchów transferowych Podbeskidzia. W tym tygodniu na testy do Bielska-Białej ma przyjechać Olaf Nowak, były piłkarz Zagłębia Sosnowiec. 22-letni napastnik rozwiązał niedawno kontrakt z pierwszoligowcem i jeżeli przekona do siebie Roberta Kasperczyka, to może zastąpić w kadrze Ivana Martina. W Bielsku-Białej trwają też poszukiwania środkowego obrońcy oraz pomocnika. Rozmowy z kandydatami trwają, ale do finalizacji daleko.

Podbeskidzie Bielsko-Biała po pierwszej części sezonu zajmuje ostatnie miejsce w ekstraklasie. W 14 meczach zdobyło 9 punktów, a do bezpiecznej pozycji traci cztery punkty. Zespół Roberta Kasperczyka pierwszy mecz po przerwie zimowej zagra na własnym stadionie z Legią Warszawa (31.01 o godz. 17:30). Do tego czasu Podbeskidzie będzie trenowało na własnych obiektach, a w planach ma m.in. sparing z MSK Żylina, siedmiokrotnym mistrzem Słowacji.